Generoso Tirone premiato per i 60 anni di tesseramento AIA

Generoso Tirone premiato per i suoi 60 anni di tesseramento AIA

Con orgoglio, celebriamo oggi il riconoscimento conferito a Generoso Tirone dall’Associazione Italiana Arbitri per i suoi 60 anni di tesseramento, un traguardo che testimonia una vita interamente dedicata allo sport, ai valori di lealtà e impegno.

Generoso non è soltanto un punto di riferimento per il mondo arbitrale, ma anche custode della memoria storica sportiva della nostra città: con le sue ricerche, pubblicazioni e testimonianze, ha saputo raccontare e valorizzare la storia calcistica atripaldese.

A lui dobbiamo anche l’organizzazione di eventi sportivi che hanno unito generazioni di atleti e appassionati, come lo Stracittadino di Atripalda, appuntamento simbolo per la nostra comunità.

L’Assessore allo Sport Antonio Guancia dichiara:

“Generoso Tirone è un esempio di dedizione e passione per lo sport. Il suo lavoro non si è limitato ai campi di gioco, ma ha contribuito a costruire una vera e propria cultura sportiva in città. Il riconoscimento dell’AIA è un premio meritato che dà lustro non solo a lui, ma a tutta Atripalda.”

A nome dell’Amministrazione e di tutta la città, grazie Generoso per la tua passione, il tuo lavoro silenzioso ma instancabile, e per l’amore che da sempre dimostri verso Atripalda.