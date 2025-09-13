  
domenica 14 settembre 2025
Flash news:   Trasporto scolastico: da lunedì 15 settembre parte il piano di AIR Campania Camminata Rosa, tutto pronto per domani mattina: appuntamento a Mercogliano alle 8.45 Avellino Basket: presentate le nuove divise per il prossimo campionato Generoso Tirone premiato per i 60 anni di tesseramento AIA Via libera all’aumento di capienza allo stadio Partenio–Lombardi: 11688 gli spettatori La Regione stanzia per la “Carlo Collodi” di Atripalda 21.361,54 euro: la soddisfazione della consigliera Palladino Il colonnello Angelo Zito nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Festa a sorpresa per i 90 anni di don Gerardo Capaldo. Foto Parto trigemellare all’Azienda ospedaliera Moscati L’Avellino Basket si aggiudica il 4° Memorial Fabrizio Di Flavio

Avellino Basket: presentate le nuove divise per il prossimo campionato

Pubblicato in data: 13/9/2025 alle ore:20:00 • Categoria: Avellino Basket

Durante l’evento di presentazione del roster 2025/2026, andato in scena presso il Multisala Partenio, Avellino Basket ha ufficialmente svelato le nuove divise che gli atleti indosseranno nel prossimo campionato.

Il concept nasce dalla linea vincente introdotta lo scorso anno: mettere il nome Avellino al centro della scena e, soprattutto, al centro del petto. Una scelta che ancora una volta unisce simbolicamente squadra e città sotto un’unica bandiera.

Quest’anno l’idea è stata ulteriormente sviluppata: la scritta è stata resa più vicina al linguaggio cestistico e l’aggiunta della parola ‘basket’accanto al nome della città diventa un manifesto identitario. Un modo diretto e autentico per rappresentare al meglio i valori, la passione e il senso di comunità che hanno sempre contraddistinto il legame tra Avellino e la pallacanestro.

Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con l’ufficio creativo di Magma, sponsor tecnico della società, che ha contribuito a realizzare non solo una divisa sportiva di qualità e prestigio, ma anche un prodotto unico per design, velocità e cura dei dettagli.

Il Presidente Giuseppe Lombardi ha commentato così: “Voglio ringraziare e congratularmi con tutto lo staff di Magma per il lavoro svolto. Non solo per il livello qualitativo delle nuove divise, ma anche per la disponibilità con cui, da sempre, assiste il nostro Club in ogni momento. Questa collaborazione è la dimostrazione concreta di quanto sia importante avere al nostro fianco partner affidabili, capaci di condividere la nostra stessa passione e visione”.

Con questo nuovo look, Avellino Basket si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide, con la certezza che ogni volta che la squadra scenderà in campo, porterà con sé non solo un nome ma un’intera comunità.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *