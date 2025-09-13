Avellino Basket: presentate le nuove divise per il prossimo campionato

Durante l’evento di presentazione del roster 2025/2026, andato in scena presso il Multisala Partenio, Avellino Basket ha ufficialmente svelato le nuove divise che gli atleti indosseranno nel prossimo campionato.

Il concept nasce dalla linea vincente introdotta lo scorso anno: mettere il nome Avellino al centro della scena e, soprattutto, al centro del petto. Una scelta che ancora una volta unisce simbolicamente squadra e città sotto un’unica bandiera.

Quest’anno l’idea è stata ulteriormente sviluppata: la scritta è stata resa più vicina al linguaggio cestistico e l’aggiunta della parola ‘basket’accanto al nome della città diventa un manifesto identitario. Un modo diretto e autentico per rappresentare al meglio i valori, la passione e il senso di comunità che hanno sempre contraddistinto il legame tra Avellino e la pallacanestro.

Un risultato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con l’ufficio creativo di Magma, sponsor tecnico della società, che ha contribuito a realizzare non solo una divisa sportiva di qualità e prestigio, ma anche un prodotto unico per design, velocità e cura dei dettagli.

Il Presidente Giuseppe Lombardi ha commentato così: “Voglio ringraziare e congratularmi con tutto lo staff di Magma per il lavoro svolto. Non solo per il livello qualitativo delle nuove divise, ma anche per la disponibilità con cui, da sempre, assiste il nostro Club in ogni momento. Questa collaborazione è la dimostrazione concreta di quanto sia importante avere al nostro fianco partner affidabili, capaci di condividere la nostra stessa passione e visione”.

Con questo nuovo look, Avellino Basket si prepara ad affrontare una stagione ricca di sfide, con la certezza che ogni volta che la squadra scenderà in campo, porterà con sé non solo un nome ma un’intera comunità.