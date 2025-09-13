  
domenica 14 settembre 2025
Camminata Rosa, tutto pronto per domani mattina: appuntamento a Mercogliano alle 8.45

Pubblicato in data: 13/9/2025 alle ore:20:46 • Categoria: Attualità

Tutto pronto per la Camminata Rosa, in programma domani mattina con partenza alle 8.45, appuntamento che da anni richiama centinaia di persone all’insegna della prevenzione oncologica.

Non ci sarà la presenza dal vivo né di Big Mama né di Sannino. Tuttavia, non si esclude che possano intervenire con un collegamento telefonico per portare comunque il loro saluto ai partecipanti e sostenere l’importanza della manifestazione.

L’evento, giunto all’undicesima edizione, vedrà la partecipazione di associazioni, operatori sanitari e cittadini, con l’obiettivo di ribadire che la prevenzione resta l’arma più efficace nella lotta ai tumori.

