Avellino Basket:al via il ritiro della card di abbonamento “Fame da Lupi” per la stagione sportiva 2025/2026

Pubblicato in data: 15/9/2025 alle ore:17:00 • Categoria: Avellino Basket

L’Avellino Basket comunica ai propri tifosi che il ritiro della card di abbonamento “Fame da Lupi” per la stagione sportiva 2025/2026 si svolgerà da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la sede del club in via Moccia 104, e non più al PaladelMauro.

In questa occasione sarà inoltre ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla nuova stagione, per sostenere da vicino la squadra biancoverde nel prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il campionato prenderà ufficialmente il via domenica 21 settembre, mentre la prima gara casalinga si disputerà domenica 28 settembre contro Urania Milano: un appuntamento da non perdere per

stringersi attorno ai nostri colori e dimostrare, ancora una volta, la fame e la passione che caratterizzano i tifosi irpini.

 

