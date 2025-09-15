Festeggiamenti del Santo Patrono Sabino Vescovo: ecco il programma

Pubblicato in data: 15/9/2025 alle ore:17:56 • Categoria: Attualità •

Solenni Festeggiamenti domani ad Atripalda per il Santo Patrono Sabino Vescovo. Una tre giorni ricca di appuntamenti.

Per quanto riguarda il programma religioso di domani 16 settembre nella chiesa madre di Sant’Ippolisto aprirà le porte già dalle ore 6:30 per la celebrazione della prima messa, a cui seguiranno quelle delle 7:15, delle 8:00, delle 9:00 e delle 10:00, fino a quella delle 11:30 presieduta dal vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello. Alle ore 18:00, invece, dopo l’omaggio floreale dell’Amministrazione comunale, solenne concelebrazione eucaristica. A seguire la processione della statua di San Sabino Vescovo per le principali strade della città, salutata dagli immancabili fuochi pirotecnici.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.