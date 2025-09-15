  
marted� 16 settembre 2025
Festeggiamenti del Santo Patrono Sabino Vescovo: ecco il programma

15/9/2025

Solenni Festeggiamenti domani ad Atripalda per il Santo Patrono Sabino Vescovo. Una tre giorni ricca di appuntamenti.
Per quanto riguarda il programma religioso di domani 16 settembre nella chiesa madre di Sant’Ippolisto aprirà le porte già dalle ore 6:30 per la celebrazione della prima messa, a cui seguiranno quelle delle 7:15, delle 8:00, delle 9:00 e delle 10:00, fino a quella delle 11:30 presieduta dal vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

Alle ore 18:00, invece, dopo l’omaggio floreale dell’Amministrazione comunale, solenne concelebrazione eucaristica. A seguire la processione della statua di San Sabino Vescovo per le principali strade della città, salutata dagli immancabili fuochi pirotecnici.

