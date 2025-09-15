Impresa biancoverde: l’Avellino piega il Monza 2-1, notte magica con la rovesciata di Russo

Notte di festa al Partenio-Lombardi. L’Avellino compie l’impresa e supera il Monza con un 2-1 che resterà impresso nella memoria dei tifosi biancoverdi. Una vittoria dal peso specifico enorme, conquistata con il cuore, l’orgoglio e una spinta del pubblico che ha trasformato lo stadio in una bolgia.

La partita si è accesa subito con il vantaggio irpino firmato da Simic, abile a sfruttare un’iniziativa in area e a battere il portiere brianzolo. Un gol che ha fatto esplodere la Curva Sud e acceso l’entusiasmo sugli spalti. Il Monza, squadra costruita per ambire ai piani alti, non è rimasto a guardare e ha reagito con determinazione trovando la rete del pari grazie ad Alvarez, bravo a finalizzare un’azione corale dei lombardi.

La svolta del match è arrivata nella ripresa. A scrivere la pagina più bella della serata è stato Russo, che con una rovesciata spettacolare ha regalato all’Avellino il gol del 2-1. Un gesto tecnico di rara bellezza, capace di stregare i tifosi e infiammare l’intero stadio, che ha continuato a spingere la squadra fino al triplice fischio.

Il Monza ha provato a riversarsi in avanti alla ricerca del nuovo pareggio, ma ha trovato di fronte un Avellino compatto, attento in difesa e capace di soffrire con maturità. Negli ultimi minuti è stato il cuore biancoverde a fare la differenza, con la squadra che ha respinto ogni tentativo avversario fino all’esplosione liberatoria finale.

Al fischio conclusivo è esplosa la festa: tre punti pesantissimi, frutto di una prova di carattere e di qualità, che rilanciano le ambizioni dei lupi e danno nuova fiducia all’ambiente. Il Partenio ha vissuto una notte magica, con i tifosi protagonisti di cori, bandiere e applausi a non finire.

L’Avellino dimostra così di poter dire la sua anche contro avversari di spessore. Una vittoria che non è solo un risultato sportivo, ma un segnale forte: questa squadra ha cuore, grinta e talento per affrontare chiunque.