In 10mila per la Camminata Rosa: un fiume di maglie contro il cancro. Foto

“Fuck cancer – Al diavolo il cancro”. Con questo slogan e con tutti in maglia rosa, si è svolta l’undicesima edizione della Camminata Rosa, organizzata dal dottor Carlo Iannace, che ha visto in strada oltre 10mila partecipanti. Un lungo serpentone umano partito da Mercogliano e arrivato fino al Duomo di Avellino, dove è stata celebrata la messa. Insieme istituzioni, medici, associazioni, donne, uomini, giovani e bambini per ribadire il valore della prevenzione e ricordare che uniti si è più forti della malattia.