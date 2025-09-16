Campionato MTB “Trofeo dei Parchi Naturali”, medaglia bronzo per Giuseppe Calabrese del team Eco Evolution bike

  
Si è svolta a Colliano (SA) la IX e ultima prova del Campionato Mountain Bike “Trofeo dei Parchi Naturali” 2025.  Il biker battipagliese  battipagliese Giuseppe Calabrese,  portacolori del team atripaldese Eco Evolution Bike, ha dato il meglio di sé per concludere la gara con un risultato 4^ posto assoluto, che gli ha garantito di consolidare il terzo gradino del podio nella classifica assoluta finale e vincere una meritatissima medaglia di bronzo. Una posizione guadagnata nel corso delle nove prove che hanno attraversato scenari naturali dei parchi italiani. Il 4° posto  finale rappresenta per Giuseppe Calabrese un traguardo meritato, obiettivo rincorso ad ogni costo fin dalle prime gare, frutto di tanto impegno e costanti allenamenti e spirito competitivo. La sua regolarità di rendimento e la capacità di gestire le gare hanno fatto la differenza tra i migliori bikers del circuito. Entusiasmo e tanta soddisfazione per il team Eco Evolution Bike  del presidente Giuseppe Albanese che conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto con i propri atleti  nel panorama MTB del centro sud Italia. Per l’alfiere e del team Eco Evolution Bike si chiude una stagione entusiasmante, che lo proietta tra i protagonisti più promettenti del fuoristrada MTB. Giusto il tempo per una breve pausa e per Giuseppe Calabrese già scende in campo per prepararsi per gli obiettivi da raggiungere nella prossima stagione.

