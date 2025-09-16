Gara Carrarese–Avellino: al via la prevendita

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese – Avellino che verrà disputata domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 4^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, martedì 16 settembre 2025, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Dei Marmi” di Carrara per un totale di 620 posti.

I ticket avranno un prezzo di € 18,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili presso i punti vendita del circuito TicketOneesclusivamente dai residenti in Regione Campania senza necessità di fidelity card.

I biglietti validi per tutti gli altri settori (diversi da quello riservato agli ospiti) saranno in vendita esclusivamente per i residenti nella provincia di Massa Carrara.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 20 settembre 2025.