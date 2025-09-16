Regionali, in Campania si vota il 23 e 24 novembre

Pubblicato in data: 16/9/2025 alle ore:16:38 • Categoria: Politica •

La data delle elezioni regionali in Campania è stata fissata dal governatore uscente Vincenzo De Luca: si voterà domenica 23 e lunedì 24 novembre. Su Roberto Fico del M5S puntano i partiti della coalizione di centrosinistra. Il centrodestra non ha ancora individuato il candidato governatore.

