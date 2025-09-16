Scandone Avellino, parla coach Carone: “campionato equilibrato e lungo”

A poche settimane dall’inizio della stagione, coach Titto Carone analizza il cammino che attende la Scandone Avellino. Con il calendario ufficiale appena pubblicato e la prossima amichevole del Memorial Mattia Stano alle porte, il tecnico biancoverde riflette su un avvio che metterà subito alla prova i lupi, ma che rappresenterà anche un banco di crescita e maturità per il gruppo.

Così il coach pugliese sul cammino dei biancoverdi: “Il calendario è di certo molto equilibrato.

Affronteremo sin da subito due squadre che hanno fatto un mercato importante. Viterbo ha ingaggiato un allenatore molto bravo che l’anno scorso era Bisceglie e può permettersi di schierare un quintetto molto valido per la categoria; allo stesso modo Ferentino che, nel segno della continuità, ha iniziato questa nuova stagione con il loro allenatore storico e può contare su atleti forti scesi dalla B Nazionale (Spizzichini su tutti). Saranno di certo due sfide molto avvincenti che ci faranno di certo capire a che punto siamo con il nostro percorso di crescita e di maturità. Dopo le prime due giornate riposeremo e questa è una novità del calendario di quest’anno che dovremmo di certo considerare per capire anche come inciderà sul nostro percorso.

Sull’importanza dell’avvio di stagione Carone si esprime così: “L’inizio è importante perché dobbiamo farci trovare pronti, ma di certo non indirizzerà il prosieguo della stagione. Il campionato è lungo, ci sono 28 partite da disputare e i weekend di pausa creeranno delle particolarità. Dobbiamo essere sul pezzo e concentrati sin da subito sul nostro obiettivo”.

Domani la Scandone affronterà il Basket Agropoli nel ricordo del giovane Mattia Stano che il coach biancoverde conosceva bene: “Mattia era un ragazzo pieno di vita. Ho avuto modo di conoscerlo nella mia esperienza a Matera e di lui ho solo ricordi positivi. Poterlo ricordare nel nostro piccolo mi fa davvero tanto piacere. Ancora oggi molte delle mie amicizie nel mondo del basket sono legate a lui”.

Sulle risposte da parte della squadra dal punto di vista tecnico, nella prossima amichevole, Carone appare molto risoluto: “Mi aspetto di certo dei passi in avanti perché ci stiamo allenando al completo da ben due settimane, dopo un avvio caratterizzato da alcuni problemi fisici dei nostri atleti dovuti ai carichi di lavoro. Vorrei vedere maggiore coinvolgimento e intraprendenza.Rivedendo con i ragazzi l’ultimo match contro Latina abbiamo notato che, nonostante il risultato, ci sono stati diversi spunti positivi.

Sui progressi della squadra rispetto all’inizio della preparazione così l’allenatore della Scandone:

“La possibilità di avere il roster al completo ci ha permesso di alzare le qualità dei nostri allenamenti; abbiamo fatto tanti passi in avanti, si sta creando la giusta alchimia e saremo pronti per l’inizio del campionato“.