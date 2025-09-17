  
gioved� 18 settembre 2025
Pubblicato in data: 17/9/2025 alle ore:18:31 • Categoria: Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Politica

Regionali Campania, il presidente del consiglio Mazzariello: “si mortifica l’Irpinia”.

“Mi domando e dico ma si poteva votare una settimana prima? No al voto si va il 23 novembre! Ancora una volta si mortifica l’Irpinia! Senza che a nessuno dei già rappresentanti regionali, si siano rivoltate le viscere. E senza che nessuno abbia avuto un sussulto di dignità. Oppure orgoglio di appartenere a questa terra. Ma si continua ad illudere un popolo fin troppo mortificato in dieci anni di deluchismo.” Denuncia il consigliere provinciale e presidente del parlamentino cittadino Francesco Mazzariello.

