  
gioved� 18 settembre 2025
Atripalda accoglie “Il giovane Enrico” – Presentazione del libro di Andrea De Simone e Tonino Scala

Pubblicato in data: 18/9/2025 alle ore:13:14 • Categoria: Cultura

Un appuntamento speciale di cultura e impegno sociale attende la città di Atripalda.

Venerdì 19 settembre 2025, alle ore 19.00, lo Spazio condiviso Laika (via San Giacomo 2) ospiterà la presentazione del libro “Il giovane Enrico”, firmato da Andrea De Simone e Tonino Scala.

L’incontro, promosso da UGS Avellino, NIdiL CGIL e LAIKA, sarà un’occasione di dialogo e riflessione collettiva intorno a una figura che continua a parlare al presente, suscitando interesse, passione e nuove prospettive tra le giovani generazioni.

Ne parleranno insieme agli autori:
Francesca Fabrizio – UGS Avellino
Antonio LeporeNidil/Laika
Andrea FamigliettiNidil/Laika (saluti)

Lo Spazio Laika, ancora una volta, diventa teatro di cultura, confronto e partecipazione. Un luogo aperto a tutti, dove le idee prendono forma e diventano occasione di crescita collettiva.

Ingresso libero. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

