La Scandone Avellino vince ad Agropoli il Memorial Stano

La Scandone Avellino ha chiuso con buone indicazioni il test disputato ad Agropoli, in occasione del Memorial Stano, dove i biancoverdi hanno affrontato in amichevole il Basket Agropoli, formazione di Serie C. Un match utile per proseguire il percorso di crescita e mettere minuti nelle gambe, in un contesto che ha voluto celebrare la memoria di un ragazzo che ha lasciato il segno nella pallacanestro campana.

Lo scrimmage si è chiuso con il punteggio di 69-78 per gli Irpini.

Avvio della gara intenso. Gli ospiti di coach Carone hanno trovato ritmo in attacco grazie a un ispirato Duranti, autore di canestri pesanti dalla media distanza, mentre Scanzi ha dato ordine e

velocità alla manovra offensiva. I padroni di casa hanno provato a rispondere con energia e aggressività difensiva, restando a contatto per gran parte del periodo. Nel finale, però, la maggiore

lucidità della Scandone ha permesso di piazzare il mini-allungo che ha fissato il punteggio sul 20-25 al termine della prima frazione.

Nel secondo periodo la Scandone ha trovato continuità offensiva sull’asse Quarisa–Vitale, capace di dare ritmo e concretezza alla manovra biancoverde. Il lungo ha fatto valere fisicità e presenza sotto

canestro, mentre il regista ha dettato i tempi con lucidità, servendo assist preziosi e trovando anche soluzioni personali. Il break costruito a metà frazione ha permesso alla Scandone di prendere il largo e andare all’intervallo lungo avanti 35-49.

Dopo l’intervallo lungo è arrivata la reazione del Basket Agropoli, deciso a riaprire la partita davanti al proprio pubblico. Con maggiore intensità difensiva e buone soluzioni in attacco, i padroni di casa hanno rosicchiato progressivamente il margine accumulato dalla Scandone. I biancoverdi hanno faticato a mantenere la stessa fluidità offensiva mostrata nel secondo periodo, subendo

l’inerzia favorevole degli avversari. Il quarto si è così chiuso con Agropoli nuovamente a contatto, ma con la Scandone ancora avanti 55-61.

Nel periodo conclusivo la Scandone Avellino ha mostrato maturità e freddezza nella gestione del vantaggio. Nonostante i tentativi di Agropoli di rientrare definitivamente in gara, i biancoverdi

hanno saputo controllare i ritmi e colpire nei momenti chiave grazie alle giocate di Vitale e Scanzi, decisivi nel sigillare l’esito del match. La solidità del gruppo irpino ha permesso di contenere ogni tentativo di rimonta, fino al 69-78 con cui si è chiusa la sfida del Memorial Stano.

Queste le parole di coach Carone al termine della gara: “Ho ricevuto ottime risposte dalla squadra soprattutto in alcune dinamiche offensive. È chiaro che c’è ancora tanto da lavorare e dobbiamo

migliorare alcune situazioni in difesa: siamo una squadra nuova e ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Questi test sono importanti per noi perché fanno venir fuori cose positive e negative che spesso in allenamento sono mascherate, peccato che sono saltate due amichevoli del nostro precampionato.

È stata una serata particolarmente emozionante, ricordare Mattia con tutti i suoi amici e familiari è stato qualcosa di molto toccante e coinvolgente”.

PARZIALI: 20-25; 15-24; 20-12; 14-17

TABELLINI: Scanzi 14, Cioppa 2, Quarisa 10, Duranti 19, Beck 3, Vitale 17, Tonello 10, Ragusa 3,

Iannicelli, CantoneAvellino, 17 settembre 2