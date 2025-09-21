Oggi a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” V edizione

Pubblicato in data: 21/9/2025 alle ore:12:51 • Categoria: Cultura •

Siamo pronti a comunicarvi la data ufficiale della V edizione del ‘’Dedicato a chi non c’è più’’ DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

PARCO DELLE ACACIE, ATRIPALDA (AV) – TORNEO DI STREET VOLLEY: • IL TORNEO È AMATORIALE

• LE SQUADRE DEVONO ESSERE COMMEMORATIVE

• ISCRIZIONI AL TORNEO APERTE DAL 1 al 17 SETTEMBRE 2025 – MUSICA & INTRATTENIMENTO 🎶

– ANIMAZIONE E GONFIABILI PER I BAMBINI – FOOD & BEVERAGE – MOSTRA ED ARTIGIANATO – ‘’I Sognatori’’ @associazione_aprea21 – PREMIAZIONE E SANTA MESSA – SPECIAL GUEST: Gabriele Esposito @gabrieleespositomusic – Dj Set & Buona Notte IL RICAVATO DELLA GIORNATA, COME OGNI ALTRO ANNO, ANDRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA.

