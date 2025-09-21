  
marted� 23 settembre 2025
Oggi a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” V edizione

Pubblicato in data: 21/9/2025 alle ore:12:51 • Categoria: Cultura

Siamo pronti a comunicarvi la data ufficiale della V edizione del ‘’Dedicato a chi non c’è più’’

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025
PARCO DELLE ACACIE, ATRIPALDA (AV)

– TORNEO DI STREET VOLLEY:

• IL TORNEO È AMATORIALE
• LE SQUADRE DEVONO ESSERE COMMEMORATIVE
• ISCRIZIONI AL TORNEO APERTE DAL 1 al 17 SETTEMBRE 2025

– MUSICA & INTRATTENIMENTO 🎶
– ANIMAZIONE E GONFIABILI PER I BAMBINI

– FOOD & BEVERAGE

– MOSTRA ED ARTIGIANATO

– ‘’I Sognatori’’ @associazione_aprea21

– PREMIAZIONE E SANTA MESSA

– SPECIAL GUEST: Gabriele Esposito @gabrieleespositomusic

– Dj Set & Buona Notte

IL RICAVATO DELLA GIORNATA, COME OGNI ALTRO ANNO, ANDRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA.

