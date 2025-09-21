Oggi a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” V edizione

Oggi a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” V edizionePubblicato in data: 21/9/2025 alle ore:12:51 • Categoria: Cultura •
Siamo pronti a comunicarvi la data ufficiale della V edizione del ‘’Dedicato a chi non c’è più’’
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025
PARCO DELLE ACACIE, ATRIPALDA (AV)
– TORNEO DI STREET VOLLEY:
• IL TORNEO È AMATORIALE
• LE SQUADRE DEVONO ESSERE COMMEMORATIVE
• ISCRIZIONI AL TORNEO APERTE DAL 1 al 17 SETTEMBRE 2025
– MUSICA & INTRATTENIMENTO 🎶
– ANIMAZIONE E GONFIABILI PER I BAMBINI
– FOOD & BEVERAGE
– MOSTRA ED ARTIGIANATO
– ‘’I Sognatori’’ @associazione_aprea21
– PREMIAZIONE E SANTA MESSA
– SPECIAL GUEST: Gabriele Esposito @gabrieleespositomusic
– Dj Set & Buona Notte
IL RICAVATO DELLA GIORNATA, COME OGNI ALTRO ANNO, ANDRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA.
