  
marted� 23 settembre 2025
Flash news:   Avellino Basket, giovedì l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Old Wild West Avellino show a Carrara: vittoria pirotecnica 4-3 sul filo delle emozioni Il Consiglio comunale di Atripalda stasera torna in aula Oggi a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” V edizione Festa di San Sabino, chiusura tra polemiche: il parroco don Luca replica con fermezza Il Duo Matteoli-Pardino chiude ad Avellino la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica Atripalda accoglie “Il giovane Enrico” – Presentazione del libro di Andrea De Simone e Tonino Scala Il Corriere dell’Irpinia festeggia i 25 anni dalla rinascita del settimanale La Scandone Avellino vince ad Agropoli il Memorial Stano Regionali Campania, il presidente del consiglio Mazzariello: “si mortifica l’Irpinia”

Il Consiglio comunale di Atripalda stasera torna in aula

Pubblicato in data: 22/9/2025 alle ore:16:47 • Categoria: Comune

Il consiglio comunale di Atripalda tornerà a riunirsi questa sera,. Una seduta che si preannuncia carica di tensione, con i gruppi di opposizione pronti a incalzare l’amministrazione Spagnuolo non solo sui debiti fuori bilancio e sugli adempimenti finanziari di legge, ma anche sul nodo politico e gestionale che ruota attorno all’Acm, la società partecipata del Comune.

A illustrare le posizioni della minoranza è l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo, oggi capogruppo di “Atripalda Futura”, che spiega i contenuti dell’interrogazione presentata sull’amministratore unico dell’Acm, l’avvocato Fabio Orsini «dalla stampa abbiamo appreso del coinvolgimento dell’avvocato Orsini, amministratore unico della società partecipata, in un procedimento giudiziario. Non entriamo nel merito, sarà la magistratura a valutare, ma chiediamo una parola chiara al sindaco. Orsini non è un dirigente qualsiasi: è una scelta fiduciaria del primo cittadino, a cui sono state affidate funzioni decisive per la gestione di servizi e investimenti del Comune. Eppure, a distanza di settimane, nessun commento è arrivato dal sindaco. Noi riteniamo che l’opportunità politica avrebbe voluto una presa di posizione immediata».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *