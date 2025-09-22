Il Consiglio comunale di Atripalda stasera torna in aula

Il consiglio comunale di Atripalda tornerà a riunirsi questa sera,. Una seduta che si preannuncia carica di tensione, con i gruppi di opposizione pronti a incalzare l’amministrazione Spagnuolo non solo sui debiti fuori bilancio e sugli adempimenti finanziari di legge, ma anche sul nodo politico e gestionale che ruota attorno all’Acm, la società partecipata del Comune.

A illustrare le posizioni della minoranza è l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo, oggi capogruppo di “Atripalda Futura”, che spiega i contenuti dell’interrogazione presentata sull’amministratore unico dell’Acm, l’avvocato Fabio Orsini «dalla stampa abbiamo appreso del coinvolgimento dell’avvocato Orsini, amministratore unico della società partecipata, in un procedimento giudiziario. Non entriamo nel merito, sarà la magistratura a valutare, ma chiediamo una parola chiara al sindaco. Orsini non è un dirigente qualsiasi: è una scelta fiduciaria del primo cittadino, a cui sono state affidate funzioni decisive per la gestione di servizi e investimenti del Comune. Eppure, a distanza di settimane, nessun commento è arrivato dal sindaco. Noi riteniamo che l’opportunità politica avrebbe voluto una presa di posizione immediata».