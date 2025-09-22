Avellino Basket, giovedì l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Old Wild West

  
marted� 23 settembre 2025
22/9/2025

L’Avellino Basketinforma che l’esordio stagionale nel Campionato di Serie A2 Old Wild West, inizialmente programmato per domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00 sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro la RSR Sebastiani Rieti, è stato ufficialmente rinviato.

La decisione è stata presa, su richiesta della società laziale, a seguito della partecipazione dell’atleta Lorenzo Piccin al Mondiale 3×3 U23 in Cina. La Lega Nazionale Pallacanestro ha disposto che la gara sarà recuperata mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00, sempre a Rieti.

La società biancoverde rivolge le proprie congratulazioni al giocatore per la chiamata in Nazionale e invita tutti i tifosi a seguire con lo stesso entusiasmo l’atteso debutto stagionale, ora fissato per la nuova data.

La campagna abbonamenti procede spedita e, dopo aver superato quota 900, si punta a raggiungere quota 1.000. L’abbonamento numero 1.000sarà consegnato dal capitano Federico Mussini.

Ricordiamo che le tessere potranno essere sottoscritte ogni giorno fino a venerdì 26 settembre presso il PalaDelMauro, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Sempre al palasport sarà possibile, negli stessi orari, ritirare la tessera per coloro che sono in possesso del tagliando provvisorio che, ricordiamo, non consentirà l’accesso alle gare.

