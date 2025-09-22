Avellino Basket, giovedì l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Old Wild West

L’Avellino Basketinforma che l’esordio stagionale nel Campionato di Serie A2 Old Wild West, inizialmente programmato per domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00 sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro la RSR Sebastiani Rieti, è stato ufficialmente rinviato.

La decisione è stata presa, su richiesta della società laziale, a seguito della partecipazione dell’atleta Lorenzo Piccin al Mondiale 3×3 U23 in Cina. La Lega Nazionale Pallacanestro ha disposto che la gara sarà recuperata mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21:00, sempre a Rieti.

La società biancoverde rivolge le proprie congratulazioni al giocatore per la chiamata in Nazionale e invita tutti i tifosi a seguire con lo stesso entusiasmo l’atteso debutto stagionale, ora fissato per la nuova data.

La campagna abbonamenti procede spedita e, dopo aver superato quota 900, si punta a raggiungere quota 1.000. L’abbonamento numero 1.000sarà consegnato dal capitano Federico Mussini.

Ricordiamo che le tessere potranno essere sottoscritte ogni giorno fino a venerdì 26 settembre presso il PalaDelMauro, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Sempre al palasport sarà possibile, negli stessi orari, ritirare la tessera per coloro che sono in possesso del tagliando provvisorio che, ricordiamo, non consentirà l’accesso alle gare.