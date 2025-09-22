Avellino show a Carrara: vittoria pirotecnica 4-3 sul filo delle emozioni

Avellino da urlo a Carrara: i biancoverdi vincono 4-3 una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. A segno Crespi, Russo e Besaggio, oltre a un’autorete favorevole, mentre per la Carrarese non bastano le reti di Abiuso, Cicconi e Schiavi. Tre punti preziosi per il Branco, che conferma carattere e concretezza in trasferta.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.

La squadra si allenerà nei seguenti orari:

Lunedì 22 settembre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Martedì 23 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Mercoledì 24 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Giovedì 25 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Da definire il programma di Venerdì 26 settembre.