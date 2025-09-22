  
marted� 23 settembre 2025
Flash news:   Avellino Basket, giovedì l’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Old Wild West Avellino show a Carrara: vittoria pirotecnica 4-3 sul filo delle emozioni Il Consiglio comunale di Atripalda stasera torna in aula Oggi a parco Acacie “Dedicato a chi non c’è più” V edizione Festa di San Sabino, chiusura tra polemiche: il parroco don Luca replica con fermezza Il Duo Matteoli-Pardino chiude ad Avellino la XXXIII edizione del Festival I Luoghi della Musica Atripalda accoglie “Il giovane Enrico” – Presentazione del libro di Andrea De Simone e Tonino Scala Il Corriere dell’Irpinia festeggia i 25 anni dalla rinascita del settimanale La Scandone Avellino vince ad Agropoli il Memorial Stano Regionali Campania, il presidente del consiglio Mazzariello: “si mortifica l’Irpinia”

Avellino show a Carrara: vittoria pirotecnica 4-3 sul filo delle emozioni

Pubblicato in data: 22/9/2025 alle ore:16:53 • Categoria: Avellino Calcio

Avellino da urlo a Carrara: i biancoverdi vincono 4-3 una gara spettacolare e ricca di colpi di scena. A segno Crespi, Russo e Besaggio, oltre a un’autorete favorevole, mentre per la Carrarese non bastano le reti di Abiuso, Cicconi e Schiavi. Tre punti preziosi per il Branco, che conferma carattere e concretezza in trasferta.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana.

La squadra si allenerà nei seguenti orari:

Lunedì 22 settembre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte aperte – Tribuna Montevergine);

Martedì 23 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Mercoledì 24 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Giovedì 25 settembre – allenamento mattutino alle ore 10:30 (porte chiuse);

Da definire il programma di Venerdì 26 settembre.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *