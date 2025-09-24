Scontro in Consiglio sull’amministratore dell’ACM, la risposta del primo cittadino Paolo Spagnuolo

Pubblicato in data: 24/9/2025 alle ore:16:41 • Categoria: Politica •

Gentili consiglieri, la risposta alla vostra interrogazione è già contenuta nella premessa della stessa, laddove riconoscete testualmente che: «All’imputato va riconosciuta la presunzione di innocenza e la sua estraneità ai reati contestati fino a sentenza definitiva». Alla luce della vostra affermazione del tutto conforme al dettato costituzionale, appare quindi inutile e fuori luogo qualsiasi ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione circa la permanenza in carica dell’avvocato Orsino quale amministratore unico di ACM. Occorre, in tal senso, che la politica sappia riaffermare i principi costituzionali e comportarsi di conseguenza. Come ha ricordato recentemente il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il tempo della “demagogia giudiziaria” deve considerarsi finito: non si possono trasformare vicende ancora in corso in condanne anticipate, né piegare la giustizia a fini di scontro politico. D’altro canto, il rendimento dell’Amministratore unico di ACM è stato soddisfacente, atteso che egli ha raggiunto gli obiettivi prefissati dal Socio unico.

