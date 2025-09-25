Atripalda, al via l’anno scolastico: interventi per 1,8 milioni di euro alla De Amicis. Labate: “Scuole più belle e funzionali”

È suonato anche ad Atripalda il primo giorno di scuola, con l’emozione di alunni e genitori e l’impegno dell’amministrazione comunale che, proprio in vista dell’avvio dell’anno scolastico, ha messo in campo una serie di interventi sugli edifici cittadini.

L’assessore all’Istruzione Lello Labate ha fatto il punto dei lavori partendo dalla scuola elementare De Amicis, al centro di un importante progetto di efficientamento energetico del valore di 1,8 milioni di euro, totalmente finanziati dal GSE. «L’intervento – ha spiegato Labate – renderà questa scuola NZEB, cioè a energia quasi zero. L’efficientamento riguarderà tutte le classi e porterà benefici in termini di risparmio e sostenibilità. Non vi anticipo tutto quello che stiamo facendo, ma i bambini già in questa prima fase troveranno nuovi bagni colorati, moderni e funzionali. Abbiamo ricavato servizi igienici separati per maschi e femmine su entrambi i piani. Continueremo a lavorare intensamente nei fine settimana per rispettare i tempi e completare al meglio l’opera».