La Scandone Avellino si presenta al Carcere Borbonico di Avellino

La Scandone Avellino si prepara a vivere una nuova e intensa stagione nel campionato di Serie B Interregionale, che prenderà il via il prossimo weekend con l’attesa sfida casalinga contro Viterbo. Per inaugurare ufficialmente questo percorso, la società ha organizzato un evento speciale in programma venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice del Carcere Borbonico di Avellino.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali e con una breve introduzione all’evento, per poi entrare nel vivo con la presentazione della squadra e dello staff tecnico. Sarà anche il momento di svelare in anteprima la nuova divisa che accompagnerà gli atleti durante la stagione. All’interno della struttura sarà possibile visitare il Museo del Carcere Borbonico e i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio creativo a loro dedicato. A concludere l’evento, un rinfresco conviviale offrirà a tifosi e giocatori l’occasione di incontrarsi e vivere insieme un momento di festa.

Questa iniziativa non rappresenta soltanto l’occasione per conoscere i protagonisti della nuova annata, ma anche un simbolico abbraccio alla città e alla sua passione sportiva.

La Scandone Avellino, con il sostegno dei propri partner, invita dunque tutti i tifosi a partecipare a un appuntamento che segna l’inizio di una nuova avventura biancoverde.