Avellino, tris di vittorie: battuta la Virtus Entella 2-0

Terzo successo consecutivo per l’Avellino che al “Partenio-Lombardi” supera con autorità la Virtus Entella per 2-0. Una prestazione convincente dei biancoverdi, capaci di imporre ritmo e qualità fin dalle prime battute. A sbloccare il match ci ha pensato Biasci, abile a concretizzare un’azione corale che ha mandato in visibilio la Curva Sud. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Kumi, che ha chiuso definitivamente i conti e blindato i tre punti.

Con questa vittoria la squadra di Biancolino dà continuità al proprio percorso, confermando solidità difensiva e incisività in avanti. L’entusiasmo dei tifosi cresce e il “Branco” guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.

