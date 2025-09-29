Avellino, tris di vittorie: battuta la Virtus Entella 2-0

Avellino, tris di vittorie: battuta la Virtus Entella 2-0Pubblicato in data: 29/9/2025 alle ore:00:56 • Categoria: Attualità •
Terzo successo consecutivo per l’Avellino che al “Partenio-Lombardi” supera con autorità la Virtus Entella per 2-0. Una prestazione convincente dei biancoverdi, capaci di imporre ritmo e qualità fin dalle prime battute. A sbloccare il match ci ha pensato Biasci, abile a concretizzare un’azione corale che ha mandato in visibilio la Curva Sud. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Kumi, che ha chiuso definitivamente i conti e blindato i tre punti.
Con questa vittoria la squadra di Biancolino dà continuità al proprio percorso, confermando solidità difensiva e incisività in avanti. L’entusiasmo dei tifosi cresce e il “Branco” guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.
