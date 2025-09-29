  
luned� 29 settembre 2025
Il Gruppo Lombardi Avellino Basket cede nel finale a Urania Milano

Pubblicato in data: 29/9/2025 alle ore:00:37 • Categoria: Avellino Basket

La beffa arriva a mezzo secondo dal termine e porta la firma di Taylor, che consente all’Urania Milano di espugnare il PalaDelMauro, imponendosi per 74 a 75 al termine di una gara combattuta, guidata dai meneghini nella prima parte. Primo periodo di marca milanese, con l’Urania avanti sul 7 a 17 all’8’, con il Gruppo Lombardi che tenta una reazione, ma al 10’ gli ospiti sono ancora avanti sul 13 a 22. Nella seconda frazione Milano sale anche al + 12 (15/27 al 12’), poi Mussini con la tripla e Lewis con il gioco da tre punti riportano Avellino al – 6 (25/31 al 16’). L’Urania riprende in mano il pallino del gioco e colpisce dalla lunga distanza con le due triple di Lupusor e con il canestro di Gentile che riporta i suoi sul + 12, con le squadre che vanno al riposo lungo sul 29 a 39. Avellino rientra in partita con un parziale di 8 a 1 (37/40 al 24’), si porta ad una sola lunghezza con il canestro di Dell’Agnello, che svolge un grande lavoro difensivo su Gentile (41/42 al 16’).

Milano reagisce, ma il distacco non supera mai i cinque punti, ed all’ultimo intervallo le squadre sono distanziate di due sole lunghezze (55/57). Il sorpasso avellinese arriva in apertura di ultimo quarto con la tripla di Grande, mentre due canestri in fila di Cicchetti portano gli irpini sul 64 a 59 del 33’. Avellino controlla il match ed a 2’ dal termine è sul 72 a 68. Cavallero segna la tripla, Zerini risponde per il + 3 avellinese, ed ancora Cavallero realizza il – 1, dopo un rimbalzo in attacco (74/73). Arriva l’errore di Avellino in attacco, mentre non sbaglia Taylor, quando il tabellone indica che manca solo mezzo secondo al termine. Sulla rimessa l’ultima conclusione di Avellino non è precisa e regala la vittoria all’Urania Milano (74/75).

Il tabellino del match:

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Urania Milano: 74/75 (13/22 – 16/17 – 26/18 – 19/18 )

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Zerini 6, Lewis 9, Jurkatamm 2, Chandler 10, Mussini 11, Grande 11, Fianco n.e., Costi 4, Donati n.e., Pini 2, Cicchetti 11, Dell’Agnello 8. All. Buscaglia

Urania Milano: Taylor 21, Gentile 16, Amato 5, Lupusor 9, Gamble 9, Rashed n.e., D’Almeida 2, Abega, Cavallero 9, Sabatini 4. All. Cardani.

