Nasce la Fondazione Felice Scandone

L’ASD Felice Scandone Avellino compie un passo decisivo verso il futuro, annunciando la nascita della Fondazione Felice Scandone, una realtà no profit che verrà presentata ufficialmente nelle

prossime settimane e che avrà l’obiettivo di sostenere non solo i progetti sportivi, ma anche quelli sociali a favore del nostro territorio.

“Salvando il logo della Scandone – dichiara il presidente Marco Trasente – abbiamo ridato vita a un simbolo della pallacanestro e dello sport di Avellino e della provincia, un marchio che ha attraversato intere generazioni e che rappresenta un valore importante non soltanto dal punto di vista dei risultati sportivi, ma anche per il suo significato sociale”.

La Scandone oggi coinvolge oltre 150 famiglie con i loro bambini e ragazzi all’interno del settore giovanile, in stretta collaborazione con diverse società della provincia per allargare sempre più la partecipazione dei giovani atleti. Un impegno che trova forza anche grazie alle tante aziende e ai numerosi sponsor che hanno deciso di sostenere concretamente questo progetto.

“Il nostro obiettivo – prosegue Trasente – è costruire qualcosa di solido per il futuro e per i nostri giovani, dove i risultati della prima squadra siano solo la naturale conseguenza di un progetto sportivo e sociale serio. Con la nascita della Fondazione Felice Scandone vogliamo coinvolgere la società civile e rafforzare ulteriormente questo percorso, raccogliendo energie e risorse per dare vita ad iniziative che vadano oltre il parquet, e che abbiano un impatto positivo sull’intero territorio”.

Con la Fondazione Felice Scandone, Avellino e la sua provincia ritrovano non solo una tradizione sportiva, ma anche una nuova piattaforma di crescita sociale, educativa e culturale al servizio della comunità.