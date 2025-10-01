  
gioved� 02 ottobre 2025
Alto Calore, la professoressa Alfonsina De Felice nuovo amministratore unico

Pubblicato in data: 1/10/2025 alle ore:15:09 • Categoria: Attualità

L’assemblea dei soci dell’Alto Calore Servizi ha scelto Alfonsina De Felice come nuov0 amministratore unico dell’azienda idrica di corso Europa ad Avellino. La nomina arriva dopo le dimissioni irrevocabili dell’avvocato Antonio Lenzi, che ha guidato la società pubblica in un anno e mezzo, riuscendo là a salvare dal fallimento.

“La quasi totalità dei voti dei soci presenti in assemblea per la designazione del nuovo amministratore di Alto Calore Servizi rappresenta un segnale importante di compattezza delle comunità locali. È la dimostrazione di una volontà comune di lavorare tutti insieme per salvare la società e per avere un servizio efficiente”. È quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, al termine dell’assemblea di Acs nel corso della quale è stata eletta la professoressa Alfonsina De Felice per il vertice societario.

“Una figura di altissimo profilo – evidenzia il presidente Buonopane -, intorno alla quale gli amministratori presenti, senza distinzione di casacca politica, si sono ritrovati. Vanta un’esperienza importante che sarà sicuramente utile per risollevare le sorti di Alto Calore Servizi. Il senso di responsabilità ha prevalso tra i soci che hanno partecipato alla riunione odierna. Altrettanto fondamentale il voto favorevole alle linee di mandato che fanno sintesi tra il documento proposto dai sindaci che si sono riuniti nei giorni scorsi a Pietradefusi e quello che ho presentato nell’assemblea delle scorse settimane, nel quale al primo punto si chiede di bloccare l’aumento delle tariffe”, conclude il presidente Buonopane.

