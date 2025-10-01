Antenna di via Serino, nessun rischio per la salute: il Comune annuncia commissione e monitoraggio

  
gioved� 02 ottobre 2025
Pubblicato in data: 1/10/2025 alle ore:14:00 • Categoria: Attualità

Dalla riunione tra il comitato di via Serino e l’amministrazione comunale arrivano tre punti fermi: nessun rischio per la salute pubblica dall’antenna installata, la volontà di istituire una commissione comunale ad hoc per regolamentare in futuro il posizionamento degli impianti e l’impegno a garantire un monitoraggio costante dei livelli elettromagnetici.

Il vicesindaco con delega all’Ambiente, Domenico Landi, ha chiarito che le valutazioni scientifiche finora acquisite escludono effetti negativi. Il progetto è stato infatti sottoposto al professor Fausto Bersani Greggio, docente universitario romagnolo e componente del comitato scientifico di ISDE Italia, che ha analizzato i dati relativi all’impatto elettromagnetico. “Anche nelle abitazioni più vicine i valori sono di due o tre volt/metro, quindi ben al di sotto dei limiti fissati dalla normativa nazionale, che oggi sono pari a 15 volt/metro – ha spiegato Landi –. L’altezza del palo e l’orientamento dell’impianto hanno contribuito a evitare interferenze con la clinica Santa Rita e con altri luoghi sensibili. Possiamo quindi affermare che non esistono rischi potenziali”.

