Atripalda, interrogazione delle minoranze sul mercatino rionale: “Decisione in contrasto con il Consiglio e con il bilancio”

Nuovo fronte di scontro politico ad Atripalda attorno al futuro del mercatino rionale di via Marino Caracciolo (ex via Nicola Salvi). I gruppi consiliari di opposizione Atripalda Futura e ABC Atripalda Bene Comune hanno protocollato un’interrogazione indirizzata al sindaco, al responsabile del settore finanziario e al revisore dei conti, chiedendo chiarimenti sulla delibera di Giunta n. 132 del 13 agosto scorso.

Con quell’atto, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha approvato il progetto “Spazio Aperto – Rigenerazione del Mercato Coperto di Atripalda. Un luogo vivo, condiviso, accessibile. Tutto l’anno”, promosso dall’associazione Caos APS, concedendo in comodato d’uso gratuito fino al 31 maggio 2026 alcuni locali del mercatino di proprietà comunale.

Una scelta che non convince le minoranze. A relazionare in consiglio sarà il capogruppo di Atripalda Futura, l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo, che parla di “un provvedimento in aperto contrasto con gli atti di programmazione approvati dal parlamentino cittadino”.

“Con il bilancio 2025/2027 e il Piano delle alienazioni votati lo scorso aprile – spiegano i consiglieri – era stata prevista la vendita dell’immobile del mercatino già per l’anno 2025. Non solo: a giugno il Consiglio comunale ha respinto la nostra mozione con la quale chiedevamo proprio di ritirare l’edificio dal piano delle alienazioni, sostenendo motivazioni opposte a quelle oggi adottate dalla Giunta. È evidente la contraddizione”.

L’opposizione sottolinea anche la questione del metodo. “La concessione di beni pubblici – incalzano – deve rispettare i principi di partecipazione e di parità di trattamento. In questo caso, invece, si è proceduto con un affidamento diretto, senza alcun avviso pubblico che garantisse pari opportunità ad altre associazioni o soggetti interessati”.

Altro nodo è la destinazione d’uso commerciale dell’immobile. “Così facendo – affermano i consiglieri – non solo non si favorisce il rilancio commerciale della struttura e dell’area circostante, ma si allontana ulteriormente la prospettiva di ridare vita a un polo economico importante per il centro cittadino”.

Da qui la richiesta al primo cittadino: “Chiediamo al sindaco – conclude Spagnuolo – se intenda rivedere le determinazioni assunte e conformare la decisione della Giunta agli indirizzi del Consiglio comunale, oppure se intenda modificare quegli indirizzi in maniera chiara e trasparente. In ogni caso, l’amministrazione ha il dovere di avviare un procedimento di evidenza pubblica per la concessione del bene”.

Sul piano finanziario, le minoranze si rivolgono anche al responsabile del settore e al revisore dei conti. “La mancata alienazione del mercatino – avvertono – comporta uno squilibrio del bilancio 2025, che prevedeva entrate derivanti dalla sua vendita. È quindi necessario predisporre una modifica urgente al Piano delle alienazioni e una conseguente variazione di bilancio. Diversamente, si rischia di mettere in discussione l’equilibrio dei conti comunali”.

L’interrogazione sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio comunale. Sul tavolo, dunque, non solo il destino del mercatino rionale ma anche la coerenza delle scelte amministrative rispetto agli impegni finanziari e agli indirizzi dell’assemblea cittadina.