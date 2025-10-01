  
gioved� 02 ottobre 2025
Carabiniere libero dal servizio sventa truffa dello specchietto ai danni di un anziano a Pianodardine: due arresti

Pubblicato in data: 1/10/2025 alle ore:15:38 • Categoria: Cronaca

Nella mattinata di ieri, un Carabiniere libero dal servizio ha notato, in località Pianodardine del capoluogo irpino, due soggetti che, con atteggiamento minaccioso, pretendevano da un uomo di 80 anni del denaro a titolo di risarcimento per un simulato sinistro stradale.

L’immediata segnalazione alla Centrale Operativa ha consentito ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino (già presenti in quell’area nell’ambito dei mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, a seguito di recenti segnalazioni da parte di vittime della cosiddetta “truffa dello specchietto”) di intervenire tempestivamente, bloccando la coppia e scongiurando ulteriori conseguenze per l’anziano.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo e la donna (lui 24enne, lei 48enne, entrambi del capoluogo irpino e già noti alle Forze dell’Ordine) sono stati tratti in arresto in quanto ritenuti responsabili dei reati di tentata estorsione in concorso e truffa e, su disposizioni della Procura della Repubblica di Avellino, tradotti alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

L’autovettura, risultata noleggiata e utilizzata dai due, è stata sottoposta a sequestro.

Sono in corso accertamenti finalizzati all’identificazione di eventuali complici e alla verifica di possibili responsabilità della coppia in analoghi episodi commessi ai danni di altri automobilisti.

