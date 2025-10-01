L’Avellino strappa un pari prezioso a Padova

Pareggio spettacolare all’Euganeo tra Padova e Avellino. I biancoscudati vanno avanti con Sgarbi e Buonaiuto, ma la squadra di mister Biancolino reagisce con orgoglio. Prima Biasci accorcia le distanze, poi Lescano firma il definitivo 2-2 regalando un punto importante ai lupi. Un risultato che conferma il carattere dell’Avellino, capace di rimontare su un campo difficile e restare agganciato ai piani alti della classifica.