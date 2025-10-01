Vertenza Conbipel, il gruppo Manganaro replica: “false ricostruzioni, da noi massima apertura al dialogo”

In riferimento alle recenti notizie apparse sulla stampa locale riguardanti il punto vendita di Atripalda, smentiamo nettamente qualsiasi ricostruzione che lasci intendere di aver già assunto decisioni in merito alla posizione degli ex dipendenti Conbipel o di una nostra presunta chiusura o indisponibilità al dialogo. Al contrario, siamo stati totalmente aperti al confronto costruttivo con tutto il personale, in sinergia con le istituzioni locali.

Negli anni di attività abbiamo sempre creduto fermamente nel valore del dialogo sociale come strumento per costruire insieme un futuro di crescita. Il nostro personale rappresenta il cuore pulsante della nostra attività. Ogni collaboratore e ogni collaboratrice rappresentano per noi un elemento fondamentale, prezioso e insostituibile per la crescita e il buon andamento dei nostri punti vendita. Siamo pienamente consapevoli, d’altronde, che dietro ogni posto di lavoro ci sono persone, famiglie, progetti di vita e dignità. E questa consapevolezza la portiamo sempre con noi in ogni nostra decisione imprenditoriale.

Il nostro impegno è quello di investire sul territorio, creando nuova occupazione e consolidando quella esistente. In un momento storico in cui molte realtà abbandonano il Sud e la nostra Irpinia, noi abbiamo scelto di esserci, di investire, di credere nelle potenzialità di questa terra e delle persone che la abitano. Non è solo una scelta di utilità economica; per noi è anche una scelta di responsabilità sociale e di attaccamento per il nostro territorio.

Con un atteggiamento di massimo rispetto per tutti, ribadiamo, pertanto, di essere ad Atripalda per creare opportunità, non per sottrarle. E lo vogliamo fare insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, valorizzando la loro esperienza, la loro professionalità e la loro dedizione. È evidente, tuttavia, che dichiarazioni polemiche, per giunta incentrate su fatti non veri, non aiutano ad instaurare quel rapporto di fiducia reciproca, che è necessario ad avviare proficuamente l’attività del nuovo punto vendita.

Il Gruppo Manganaro, in ogni caso, continua a guardare al futuro con fiducia e responsabilità, con la consapevolezza che il successo di un’impresa si costruisce insieme alle persone che ogni giorno contribuiscono a renderla grande. In questa direzione ci siamo fin qui mossi e lungo questo sentiero continueremo ad operare con la dedizione di sempre.

Così in una nota il Gruppo Manganaro