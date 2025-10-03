Festambiente Meridiana con Legambiente ad Atripalda

Pubblicato in data: 3/10/2025 alle ore:21:34 • Categoria: Attualità

Il Circolo Legambiente Avellino – l’Alveare è lieto di invitarla alla conferenza stampa di presentazione della V edizione di Festambiente Meridiana, il festival dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva che si terrà nei comuni di Avellino, Atripalda e Mercogliano dal 3 al 5 ottobre 2025. Il Circoloè lieto di invitarla alla conferenza stampa di presentazione della, il festival dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva che si terrà nei comuni di Avellino, Atripalda e Mercogliano

