  
sabato 04 ottobre 2025
Festambiente Meridiana con Legambiente ad Atripalda

Pubblicato in data: 3/10/2025 alle ore:21:34 • Categoria: Attualità
Il Circolo Legambiente Avellino – l’Alveare è lieto di invitarla alla conferenza stampa di presentazione della V edizione di Festambiente Meridiana, il festival dedicato all’ambiente, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva che si terrà nei comuni di Avellino, Atripalda e Mercogliano dal 3 al 5 ottobre 2025.
