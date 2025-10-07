Atripalda, i fondi dei pellegrini del Giubileo destinati a Emergency: la mozione delle opposizioni.

Al Sig. Sindaco del Comune di Atripalda

Al Presidente del Consiglio Comunale di Atripalda

Alla Segreteria del Comune di Atripalda

Oggetto: Mozione ai sensi dell’art. 16 del Regolamento del Consiglio Comunale

I consiglieri comunali dei Gruppi Consiliari “Atripalda Futura” e “ABC Atripalda Bene Comune”,

PREMESSO CHE

questa estate la nostra città ha accolto numerosi pellegrini di varie nazionalità che hanno sostato in Atripalda lungo il loro viaggio verso la Città del Vaticano per partecipare al Giubileo dei Giovani tenutosi dal 28 luglio al 3 agosto;

nel corso del Consiglio Comunale del 22/09/2025, durante la discussione del secondo punto all’o.d.g., è emerso che, per l’iniziativa di accoglienza organizzata dal Comune di Atripalda, i “Pellegrini del Giubileo dei Giovani 2025” hanno versato contributi volontari a ristoro delle spese che il Comune ha sostenuto, e che si è determinato un saldo attivo di circa 2.500,00 euro tra le entrate accertate e le spese effettivamente sostenute;

che dai gruppi consiliari scriventi è stata avanzata la proposta, apparsa condivisa dagli altri consiglieri, di destinare ad una finalità umanitaria o sociale le maggiori entrate derivanti dai contributi dei pellegrini del Giubileo, per valorizzare anche simbolicamente il

loro contributo volontario ed in sintonia con lo spirito giubilare;

CONSIDERATO CHE

questo Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la delibera n. 15 del 25/06/2025 ad oggetto: “Mozione ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina”;

nel tempo straordinariamente difficile che stiamo vivendo, tutti siamo colpiti e restiamo attoniti di fronte alla immane tragedia che sta travolgendo il popolo palestinese della striscia di Gaza.

non si intende in questa sede esprimere valutazioni storiche, politiche, di responsabilità o di coscienza, troppo complesse e drammatiche per l’enormità della tragedia a cui il mondo ed anche la nostra indifferente “civiltà occidentale” sta assistendo, ma si è spinti dall’esigenza di dare anche un semplice segnale di coscienza e vicinanza;

tutti coloro, associazioni umanitarie in particolare, che stanno tentando di intervenire per portare aiuto e sostegno al popolo palestinese in fuga dalla propria terra, rappresentano

una causa che necessita di ogni supporto possibile, fosse anche poco più che simbolico come possono essere i contributi dei Pellegrini del Giubileo 2025 versati al Comune di Atripalda e non utilizzati;

RITENUTO

di rappresentare appieno la sensibilità della città di Atripalda ed in piena sintonia con lo spirito cristiano del Giubileo;

che l’Associazione EMERGENCY, da anni sempre presente nei più critici scenari di crisi e di guerra, è presente nella striscia di Gaza dal mese di agosto 2024 per fornire supporto medico e materiale alla popolazione palestinese;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERARE

di destinare i contributi dei Pellegrini del Giubileo 2025, versati al Comune di Atripalda e non utilizzati, all’Associazione EMERGENCY per le sue attività a supporto ed aiuto alla popolazione palestinese tragicamente sotto attacco nella striscia di Gaza;

di demandare ai competenti Responsabili di Settore ed alla Giunta Comunale la predisposizione degli atti conseguenti.

Si chiede di iscrivere la presente mozione all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Atripalda, 25 settembre 2025

F.to consigliere Giuseppe Spagnuolo

F.to consigliere Nancy Palladino

F.to consigliere Mirko Musto

F.to consigliere Roberto Renzulli