Comune di Atripalda, il sindaco nomina il nuovo Nucleo di Valutazione

Il Sindaco Paolo Spagnuolo, con decreto n. 8 del 22 settembre 2025, ha nominato i componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Atripalda per il triennio 2025–2028.

La composizione:

Dott.ssa Stefania Urciuoli – Presidente

Dott. Nicola Berardino – Componente

Dott.ssa Cristiana Mangiusti – Componente

Il Nucleo di Valutazione, accolto dal sindaco, dalla delegata al personale Carmen Trasente, dal segretario generale dott.ssa Anna Mutascio e dai capisettore, è l’organismo indipendente incaricato di garantire trasparenza, efficienza e qualità dell’azione amministrativa, attraverso la misurazione e la valutazione delle performance dell’Ente e dei suoi responsabili di settore.