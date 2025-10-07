  
mercoled� 08 ottobre 2025
Comune di Atripalda, il sindaco nomina il nuovo Nucleo di Valutazione

Pubblicato in data: 7/10/2025 alle ore:21:49 • Categoria: Comune

Il Sindaco Paolo Spagnuolo, con decreto n. 8 del 22 settembre 2025, ha nominato i componenti del Nucleo di Valutazione del Comune di Atripalda per il triennio 2025–2028.

La composizione:
Dott.ssa Stefania Urciuoli – Presidente
Dott. Nicola Berardino – Componente
Dott.ssa Cristiana Mangiusti – Componente

Il Nucleo di Valutazione, accolto dal sindaco, dalla delegata al personale Carmen Trasente, dal segretario generale dott.ssa Anna Mutascio e dai capisettore, è l’organismo indipendente incaricato di garantire trasparenza, efficienza e qualità dell’azione amministrativa, attraverso la misurazione e la valutazione delle performance dell’Ente e dei suoi responsabili di settore.

