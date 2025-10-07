Gruppioni ad Atripalda: «I problemi sono trasversali, non hanno colore politico. Il mio compito è ascoltare e portare le istanze a Roma»

«I problemi del territorio sono trasversali, non hanno colore politico. Il mio compito come parlamentare è ascoltare, raccogliere le istanze e portarle a Roma». Con queste parole l’on. Naike Gruppioni, deputata di Fratelli d’Italia, ha aperto il confronto con i sindaci della Valle del Sabato e gli amministratori locali, riuniti nella sala consiliare di Atripalda per un incontro istituzionale promosso dal presidente del Consiglio comunale e consigliere provinciale Francesco Mazzariello.

La deputata, impegnata nella Commissione Affari Esteri della Camera, ha rivendicato il ruolo di Fratelli d’Italia come partito di governo e la sua personale disponibilità a essere «punto di riferimento costante» per le comunità irpine: «Non lavoriamo per le poltrone o in funzione delle campagne elettorali – ha chiarito – ma per dare risposte concrete e radicate nei territori. Da parte mia c’è la massima disponibilità a trasformare le criticità in opportunità di crescita».

Infrastrutture e acqua al centro del dibattito

Gruppioni ha posto con forza l’accento sulla questione idrica, definita «un problema serio e sottovalutato». «Il territorio si sente scippato delle proprie risorse idriche e paradossalmente si trova a convivere con carenze quotidiane. È un tema che mi impegno a portare in Parlamento perché riguarda non solo l’Irpinia ma molte aree interne».

Non meno rilevante il capitolo infrastrutture. Strade dissestate, gallerie incompiute, collegamenti ferroviari inadeguati e zone industriali prive di adeguata viabilità: sono questi i punti critici sottolineati dagli amministratori locali. «Sessant’anni senza una manutenzione adeguata hanno reso il nostro territorio fragile e isolato» è stato il commento condiviso dai sindaci presenti.

Mazzariello: «Venti punti da risolvere»

Il presidente del Consiglio comunale di Atripalda Francesco Mazzariello ha rimarcato la necessità di fare squadra: «Abbiamo discusso di venti criticità principali. Se riuscissimo a risolverne anche solo il 10% sarebbe già un risultato importante. Dalla galleria di Solofra al raccordo Avellino-Salerno, dalla 7 bis alla viabilità industriale: il nostro territorio sconta ritardi che non sono più tollerabili».

Sindaci uniti, oltre le appartenenze

All’incontro hanno preso parte i primi cittadini della fascia che insiste tra la statale 7 bis e la Avellino-Salerno, oltre al sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo. «È stata una riunione informale ma significativa – ha dichiarato Spagnuolo –. Come sindaci, al di là delle appartenenze partitiche, condividiamo la stessa esigenza: far uscire le aree interne dall’isolamento. Le nostre comunità non possono continuare a essere marginali rispetto ai grandi investimenti».