Pareggio a reti bianche tra Avellino e Mantova: gol regolare annullato a Besaggio

  
mercoled� 08 ottobre 2025
Pubblicato in data: 7/10/2025 alle ore:22:00 • Categoria: Avellino Calcio

Pareggio a reti bianche al “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Mantova. Gara equilibrata, con poche emozioni ma tanta intensità. I lupi di mister Biancolino conquistano un punto che muove la classifica, ma resta il rammarico per le occasioni non sfruttate ed il gol annullato.

Al 61’ l’episodio chiave del match. Russo serve Besaggio, che insacca il gol del vantaggio per l’Avellino. Esplode la gioia del “Partenio-Lombardi”, ma pochi istanti dopo l’arbitro annulla la rete per un presunto fallo commesso all’inizio dell’azione.

