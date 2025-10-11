Il Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi

Torna al successo il Gruppo Lombardi Avellino Basket. Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju.Vi. Cremona con il punteggio di 68-78. Vittoria arrivata al termine di una gara non facile, in cui gli irpini sono partiti bene, subendo poi il ritorno in gara dei padroni di casa. Match deciso nell’ultimo periodo dai particolari, dal talento e dal sangue freddo di Grande (5/7 dal campo, 14 punti) MVP del match e Jurkatamm, 14 punti alla fine, che ha siglato la tripla del successo. Vittoria importante, che permette agli irpini di ritornare a casa preparando nel modo migliore il match di domenica alle 12.30 contro la Valtur Brindisi.

LA CRONACA

Primo quarto

Primo vantaggio consistente con le tripla piedi a terra di Lewis, che sull’assist di Chandler non sbaglia e con quella di Mussini, che spinge gli irpini sul 7-13. Ad avere il pallino del gioco è il Gruppo Lombardi capace di concretizzare il suo vantaggio tecnico con il +8 (9-17), costringendo Bechi al time-out. Per i padroni di casa la musica non cambia, l’Avellino Basket resta intensa e chiude avanti la prima frazione sul 16-24, subendo, però, un canestro da tre punti sulla sirena di Vecchiola che fa arrabbiare Buscaglia.

Secondo quarto

Il secondo periodo è condotto da Avellino, che raggiunge il +11 (20-31) con Jurkatamm e Grandeallungando ulteriormente sul +13 (24-37) con una giocata di Chandler. Il quarto sembra andare nella direzione di Avellino, ma a rompere il digiuno Ferraroni è Barbante, che da una sveglia ai suoi. Con un parziale di 9-0 firmato Garret-Vecchiola tocca la Ju.Vi. si rimette in gara portandosi sul -4 (37-41)

Terzo quarto

I padroni di casa rientrano in campo con fiducia, Buscaglia propone una match-up per infastidire l’attacco cremonese, ma in contropiede la Ju.Vi. si porta ad un possesso di distanza 46-48. L’uomo della serata diventa Garrett, l’americano trova una serata in cui è incontenibile a cui vuole partecipare Panni, che con una tripla trova il vantaggio 52-51. Avellino si affida al talento dei sui giocatori, nel finale di quarto Grande con una penetrazione ed un assist riporta gli irpini avanti 52-55, ma l’equilibrio è presto ristabilito e la terza frazione termina 58-58.

Quarto quarto

Nell’ultimo periodo gli attacchi sono in affanno, le difese diventano protagoniste ed i particolari fanno la differenza. Mussini con un tripla consente ad Avellino di portarsi sul 61-65, ma Bartoli risponde con la stessa medaglia e con Garrett che attacca il miss match la JuVi va avanti (66-65). Grande realizza 6 punti di fila per Avellino e riporta i biancoverdi sul +4 (67-71), che chiude il match con l tripla del 68-74 di Jurkatamm a quaranta secondi dalla fine. Il match termina con il punteggio di 68-78.

Parziali: 24-16; 21-17; 21-17; 10-20

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 20 (2/4, 5/8), Vittorio Bartoli 11 (3/6, 1/5), Gregorio Allinei 8 (4/4, 0/6), Travis Mcconico 7 (1/5, 1/2), Simone Barbante 6 (1/4, 0/2), Tommaso Vecchiola 6 (0/4, 2/2), Alessandro Panni 5 (1/2, 1/6), Andrea La torre 5 (1/2, 1/1), Alessandro Morgillo 0 (0/1, 0/0), Edoardo Del cadia 0 (0/0, 0/0), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0)

All. Bechi

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 25 7 + 18 (Vittorio Bartoli 12) – Assist: 19 (Alessandro Panni 6)

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Alessandro Grande 14 (3/3, 2/4), Mikk Jurkatamm 14 (0/1, 2/4), Jaren Lewis 11 (3/4, 1/3), Federico Mussini 9 (1/6, 2/3), Giacomo Dell’ agnello 9 (3/4, 1/2), J.j. Chandler 9 (4/9, 0/3), Andrea Zerini 6 (3/3, 0/1), Alexander Cicchetti 3 (1/1, 0/0), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/1), Giovanni Pini 1 (0/1, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

All. Buscaglia

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Giacomo Dell’ agnello 7) – Assist: 15 (Giacomo Dell’ agnello 4)

Arbitri

Alberto Perocco di Ponzano, Daniele Yang Yao di Vigasio e Gabriele Occhiuzzi di Trieste