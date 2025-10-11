  
sabato 11 ottobre 2025
Flash news:   Nuovo Nucleo di Valutazione, il gruppo consiliare “Atripalda Futura” critico: “Sorpresi…fino a un certo punto, ma nettamente distanti” Il Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi Us Avellino 1912: nuova campagna di mini abbonamenti Presentata la partnership tra Beam e Consorzio A5 di Atripalda: il direttore Carmine De Blasio: “Una straordinaria opportunità per migliorare la qualità dei servizi” Giornate FAI d’Autunno 2025 in Irpinia: tra memoria e futuro, un itinerario nel cuore di Atripalda L’intelligenza artificiale impiegata nei servizi sociali: partnership tra Beam e Consorzio A5 di Atripalda Gruppioni ad Atripalda: «I problemi sono trasversali, non hanno colore politico. Il mio compito è ascoltare e portare le istanze a Roma» Apre i battenti in via Appia il nuovo negozio Manganaro, l’imprenditore:«Un’azienda seria, non accettiamo strumentalizzazioni». Foto Atripalda, i fondi dei pellegrini del Giubileo destinati a Emergency: la mozione delle opposizioni Pareggio a reti bianche tra Avellino e Mantova: gol regolare annullato a Besaggio

Us Avellino 1912: nuova campagna di mini abbonamenti

Pubblicato in data: 11/10/2025 alle ore:10:59 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti.

Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata.

I mini abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale (elenco è consultabile al seguente link) e online all’indirizzo www.go2.it.

GARE COMPRESE

I mini abbonamenti daranno la possibilità di accedere alle seguenti gare:

Avellino – Spezia (25/10/2025 ore 15:00)

Avellino – Reggiana (01/11/2025 ore 12:30)

Avellino – Empoli (22/11/2025 ore 15:00)

Avellino – Venezia (08/12/2025 ore 20:30)

Avellino – Palermo (20/12/2025 ore 15:00)

Avellino – Sampdoria (10/01/2026 ore 15:00)

Si precisa che sono effettive come data ed orario soltanto le partite contro Spezia e Reggiana. Per tutte le altre la Lega di Serie B renderà effettivo il calendario con apposito comunicato ufficiale.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *