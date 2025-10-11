Us Avellino 1912: nuova campagna di mini abbonamenti

Pubblicato in data: 11/10/2025 alle ore:10:59 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 8 ottobre 2025, avrà inizio la nuova campagna di mini abbonamenti. Un’iniziativa che comprende le prossime 6 partite di campionato casalinghe fino al termine del girone di andata. I mini abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria dello Stadio “Partenio-Lombardi”, presso i punti vendita del circuito Go2 dell’intero territorio nazionale (elenco è consultabile al seguente link) e online all’indirizzo www.go2.it. GARE COMPRESE I mini abbonamenti daranno la possibilità di accedere alle seguenti gare: Avellino – Spezia (25/10/2025 ore 15:00) Avellino – Reggiana (01/11/2025 ore 12:30) Avellino – Empoli (22/11/2025 ore 15:00) Avellino – Venezia (08/12/2025 ore 20:30) Avellino – Palermo (20/12/2025 ore 15:00) Avellino – Sampdoria (10/01/2026 ore 15:00) Si precisa che sono effettive come data ed orario soltanto le partite contro Spezia e Reggiana. Per tutte le altre la Lega di Serie B renderà effettivo il calendario con apposito comunicato ufficiale.

