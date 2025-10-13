  
marted� 14 ottobre 2025
Flash news:   Spari nella notte ad Atripalda: colpi contro la concessionaria Kia Nuovo Nucleo di Valutazione, il gruppo consiliare “Atripalda Futura” critico: “Sorpresi…fino a un certo punto, ma nettamente distanti” Il Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi Us Avellino 1912: nuova campagna di mini abbonamenti Presentata la partnership tra Beam e Consorzio A5 di Atripalda: il direttore Carmine De Blasio: “Una straordinaria opportunità per migliorare la qualità dei servizi” Giornate FAI d’Autunno 2025 in Irpinia: tra memoria e futuro, un itinerario nel cuore di Atripalda L’intelligenza artificiale impiegata nei servizi sociali: partnership tra Beam e Consorzio A5 di Atripalda Gruppioni ad Atripalda: «I problemi sono trasversali, non hanno colore politico. Il mio compito è ascoltare e portare le istanze a Roma» Apre i battenti in via Appia il nuovo negozio Manganaro, l’imprenditore:«Un’azienda seria, non accettiamo strumentalizzazioni». Foto Atripalda, i fondi dei pellegrini del Giubileo destinati a Emergency: la mozione delle opposizioni

Spari nella notte ad Atripalda: colpi contro la concessionaria Kia

Pubblicato in data: 13/10/2025 alle ore:15:27 • Categoria: Cronaca

Momenti di paura nella notte ad Atripalda, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la concessionaria Kia situata lungo via Appia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Restano ignote le motivazioni del gesto, mentre sono in corso le indagini per individuare gli autori e chiarire il contesto dell’episodio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *