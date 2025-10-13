Spari nella notte ad Atripalda: colpi contro la concessionaria Kia

Momenti di paura nella notte ad Atripalda, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la concessionaria Kia situata lungo via Appia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Restano ignote le motivazioni del gesto, mentre sono in corso le indagini per individuare gli autori e chiarire il contesto dell’episodio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.