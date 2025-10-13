Spari nella notte ad Atripalda: colpi contro la concessionaria Kia

Spari nella notte ad Atripalda: colpi contro la concessionaria KiaPubblicato in data: 13/10/2025 alle ore:15:27 • Categoria: Cronaca •
Momenti di paura nella notte ad Atripalda, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la concessionaria Kia situata lungo via Appia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.
Restano ignote le motivazioni del gesto, mentre sono in corso le indagini per individuare gli autori e chiarire il contesto dell’episodio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.
