Al via la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti”

  
venerd� 17 ottobre 2025
Pubblicato in data: 15/10/2025 alle ore:22:44 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia – Avellino che verrà disputata sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15 e valevole per l’8^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Etes esclusivamente dai non residenti in provincia di Avellino possessori fidelity card.

I biglietti avranno un costo di 18,00 euro più diritti di prevendita.

La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025.

