Al via la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti”

Pubblicato in data: 15/10/2025 alle ore:22:44 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia – Avellino che verrà disputata sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15 e valevole per l’8^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. I ticket saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Etes esclusivamente dai non residenti in provincia di Avellino possessori fidelity card. I biglietti avranno un costo di 18,00 euro più diritti di prevendita. La vendita per il settore ospiti terminerà alle ore 19:00 di venerdì 17 ottobre 2025.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.