  
venerd� 17 ottobre 2025
Flash news:   Valle del Sabato, lo studio ISS certifica i rischi per Atripalda. Franco Mazza: “Irpinia verde a metà” Atripalda torna sotto i riflettori internazionali con l’episodio del programma americano Dream of Italy dedicato alla visita della star hollywoodiana Marisa Tomei Atripalda festeggia i 40 anni della Misericordia: fede, comunità e solidarietà Atripalda, al via la manifestazione di interesse per l’efficientamento energetico del quartiere Alvanite La Scandone verso il derby contro la Pallacanestro Angri Renzulli: “Sul Puc avevamo ragione noi. Ora è ufficialmente fuori legge” Gruppo Lombardi Avellino Basket ko, al DelMauro passa Brindisi Mastroberardino rinnova la sua partnership con Gruppo Lombardi Avellino Basket Ufficio Stampa Al via la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Romeo Menti” L’Irpinia che verrà: Atripalda ospita la presentazione del libro “Disegno Irpinia 2030” di Nicola Trunfio

Atripalda, al via la manifestazione di interesse per l’efficientamento energetico del quartiere Alvanite

Pubblicato in data: 15/10/2025 alle ore:23:13 • Categoria: Attualità

L’Amministrazione comunale della valle del Sabato ha approvato la delibera che dà il via alla manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli immobili di edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma chiaro: ridurre i consumi energetici, abbattere i costi per le famiglie e migliorare la qualità abitativa e ambientale del popoloso quartiere. Una strategia che si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale portato avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, con l’intento di restituire dignità e funzionalità agli edifici pubblici di proprietà comunale, in particolare a quelli del patrimonio ERP.
L’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabiola Scioscia ha illustrato il significato dell’iniziativa, sottolineando il valore sociale del progetto: «Con questa delibera – ha dichiarato – diamo concretezza all’impegno dell’Amministrazione comunale per la riqualificazione energetica del patrimonio ERP. Il nostro obiettivo è rigenerare il quartiere Alvanite, rendendolo più moderno, sostenibile e vivibile».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *