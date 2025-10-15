Atripalda, al via la manifestazione di interesse per l’efficientamento energetico del quartiere Alvanite

L’Amministrazione comunale della valle del Sabato ha approvato la delibera che dà il via alla manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli immobili di edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma chiaro: ridurre i consumi energetici, abbattere i costi per le famiglie e migliorare la qualità abitativa e ambientale del popoloso quartiere. Una strategia che si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale portato avanti dall’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo, con l’intento di restituire dignità e funzionalità agli edifici pubblici di proprietà comunale, in particolare a quelli del patrimonio ERP.

L’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabiola Scioscia ha illustrato il significato dell’iniziativa, sottolineando il valore sociale del progetto: «Con questa delibera – ha dichiarato – diamo concretezza all’impegno dell’Amministrazione comunale per la riqualificazione energetica del patrimonio ERP. Il nostro obiettivo è rigenerare il quartiere Alvanite, rendendolo più moderno, sostenibile e vivibile».