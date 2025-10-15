  
venerd� 17 ottobre 2025
Atripalda festeggia i 40 anni della Misericordia: fede, comunità e solidarietà

Pubblicato in data: 15/10/2025 alle ore:23:49 • Categoria: Attualità, Sociale

Grande festa sabato 25 ottobre ad Atripalda per celebrare i 40 anni dalla fondazione della Misericordia.

La serata si aprirà con la celebrazione eucaristica, durante la quale si terranno la vestizione dei nuovi confratelli e la benedizione di un nuovo automezzo al servizio della comunità.

A seguire, spazio alla convivialità con musica, stand gastronomici e piatti preparati da professionisti del settore, in un clima di gratitudine e condivisione.

Un appuntamento speciale per vivere insieme i valori di fede, servizio e solidarietà che da quarant’anni guidano la Misericordia di Atripalda.

