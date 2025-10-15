Atripalda torna sotto i riflettori internazionali con l’episodio del programma americano Dream of Italy dedicato alla visita della star hollywoodiana Marisa Tomei

Atripalda torna sotto i riflettori internazionali grazie a un video che riaccende emozioni e orgoglio. È ora disponibile su YouTube l’episodio del programma americano Dream of Italy dedicato alla visita della star hollywoodiana Marisa Tomei, che tre anni fa fece tappa nella cittadina del Sabato per riscoprire le proprie origini.

La vincitrice del premio Oscar come “Miglior attrice non protagonista” per il film “Mio cugino Vincenzo” (1993), ma anche zia di Spider Man nella trilogia di successo dell’Uomo Ragno e nei film “Cronisti d’assalto”, “Only you – Amore a prima vista” e “What Women Want”, arrivò ad Atripalda direttamente da Venezia, dove aveva partecipato alla Mostra del Cinema. Qui, accompagnata da una troupe televisiva statunitense, incontrò il sindaco Paolo Spagnuolo, il parroco che guidava la chiesa madre don Fabio Mauriello e tanti cittadini che la accolsero con calore e curiosità a Palazzo di città e poi in visita allo Specus Martyrum.

Nel documentario, le immagini catturano momenti di intensa emozione: l’abbraccio con il primo cittadino, le lacrime quando riceve i certificati di nascita e battesimo dei bisnonni Sabino Preziosi e Filomena Biondo, la visita commossa allo Specus Martyrum dove riposano le reliquie di San Sabino. “Qui ho un pezzo delle mie origini”, aveva dichiarato Tomei, promettendo di tornare e di farsi “ambasciatrice di Atripalda in America”. Qui furegistrata dalla troupe, con l’ausilio anche di un drone, una puntata del documentario americano “Dream of Italy”, trasmesso sulla PBS.

Il sindaco Paolo Spagnuolo, nel ricordare quell’incontro, ha scritto sui social: “Atripalda ha avuto la fortuna, tre anni fa, di accogliere Marisa Tomei, attrice straordinaria e donna di grande sensibilità. Un incontro semplice, ma carico di emozione: nei suoi occhi si leggeva la sorpresa e la gioia di ritrovare un legame profondo con questa terra. Rivederla oggi in video commuove ancora: Atripalda raccontata al mondo attraverso la vita e le storie di chi la porta nel cuore”. Il video mostra una Atripalda luminosa e autentica, cornice ideale di una storia che intreccia memoria familiare e identità collettiva.

“Un motivo di orgoglio per tutti noi – ha aggiunto Spagnuolo – ma anche uno stimolo a continuare a lavorare per la nostra comunità, perché radici e memoria restano la vera forza di una città”.