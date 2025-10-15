Gruppo Lombardi Avellino Basket ko, al DelMauro passa Brindisi

Si è giocato al PalaDelMauro l’anticipo della quinta giornata di campionato Serie A2 OldWildWest tra il Gruppo Lombardi Avellino Basket – Valtur Brindisi. A spuntarla è stata la formazione ospite, che ha violato il DelMauro con il punteggio di 59-82. Gara nella quale Avellino ha tirato male ai liberi 14/26, percentuale che ha certamente inciso sul risultato finale. Domenica la formazione biancoverde giocherà nuovamente in casa per affrontare Torino. “Non abbiamo fatto una buona partita, abbiamo collaborato poco difensivamente ed abbiamo sbagliato tanti tiri da sotto ed anche ai liberi – ha commentato coach Buscaglia -. Questo pensando a quello che è accaduto nel primo tempo. Nel terzo quarto abbiamo preso due canestri facili e ci siamo completamente fermati. Mi dispiace per chi ha assistito al match”.

LA CRONACA

PRIMO QUARTO

La gara è aperta da una schiacciata di Andrea Zerini a cui risponde subito Cinciarini con un tiro dalla media. Con un tiro da tre punti di Costi l’Avellino Basket raggiunge il + 3 (14-11). L’equilibrio regna sovrano, i due allenatori danno spazio anche alla panchina, ma nessuna delle due contendenti riesce a staccare l’altra..Il primo periodo si chiude con un canestro sulla sirena di Maspero, che permette a Brindisi di mettere la freccia sul 20-21.

SECONDO QUARTO

Coach Buscaglia ad inizio di quarto presenta la carta della zona, ma Miani trova una soluzione facile per 22-25. Nella metà campo offensiva Avellino prova ad aprire il campo giocando con Costi da 4, l’ex Orzinuovi ripaga con una la tripla ed un buon impatto. Tuttavia Brindisi ha il pallino del gioco e con 7 punti di Copeland ed un gioco da tre punti di Miani, gli ospiti raggiungono il 27-27. Buscaglia chiama time-out per cambiare l’inerzia ed ha una buona risposta con gli irpini che tornano a- 3 (36-39). La seconda frazione termina con Brindisi avanti 36-41 nonostante l”8/14 da tre degli irpini.

TERZO QUARTO

Nel terzo periodo Brindisi entra in campo con maggiore determinanzione e piazza un parziale firmato Mouaha-Maspero, che spedisce la formazione pugliese sul 40-55. Il vantaggio di Brindisi si incrementa, con la squadra di coach Piero Bucchi che gioca in scioltezza e chiude il secondo periodo sul 47-66.

QUARTO QUARTO

Nell’ultimo periodo Avellino prova a ridurre il divario con l’intensità di Jurkatamm e Cicchetti, ma Brindisi non toglie mai le mani dal volante e gioca una partita continua fino alla fine portando a casa la vittoria con il punteggio di 59-82.

PARZIALI: 20-21; 16-20; 11-25;12-16

Gruppo Lombardi Avellino Basket:

J.J. Chandler 11 (3/7, 0/0), Mikk Jurkatamm 11 (2/3, 2/3), Jaren Lewis 9 (3/7, 1/5), Andrea Zerini 6 (1/2, 1/3), Federico Mussini 6 (0/3, 2/5), Cosimo Costi 6 (0/2, 2/3), Alexander Cicchetti 4 (0/2, 0/0), Giacomo Dell’ agnello 3 (0/3, 0/1), Alessandro Grande 3 (0/0, 1/4), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

All. Buscaglia

Tiri liberi: 14 / 26 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Cosimo Costi 5) – Assist: 14 (Andrea Zerini 4)

Valtur Brindisi:

Giovanni Vildera 18 (8/12, 0/0), Zach Copeland 15 (2/3, 2/7), Gabriele Miani 11 (4/8, 0/0), Ethan Esposito 9 (3/7, 0/0), Lorenzo Maspero 9 (3/4, 1/1), Andrea Cinciarini 7 (2/3, 1/3), Todor Radonjic 6 (3/5, 0/2), Aristide Mouaha 5 (1/1, 1/1), Jakub Wojciechowski 2 (1/1, 0/0), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0)

All: Bucchi

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Giovanni Vildera 11) – Assist: 17 (Aristide Mouaha 4)

ARBITRI

Roberto Radaelli di Porto Empedocle, Matteo Roiaz di Muggia, Chiara Maschietto di Casale sul Sile.