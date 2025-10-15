  
venerd� 17 ottobre 2025
La Scandone verso il derby contro la Pallacanestro Angri

Pubblicato in data: 15/10/2025 alle ore:23:10 • Categoria: Avellino Basket

Ancora un weekend senza partite ufficiali per la Scandone Avellino, costretta prima al riposo forzato in seguito al ritiro dal campionato di Ferentino e poi al turno di pausa previsto dal calendario.
Nonostante l’assenza di impegni ufficiali, il gruppo biancoverde non si è fermato: gli uomini di coach Carone hanno continuato ad allenarsi con grande intensità al PalaDelMauro, mantenendo alta la concentrazione e la condizione fisica in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Il tecnico e il suo staff hanno approfittato di questo periodo per lavorare su diversi aspetti fondamentali: non solo sulla preparazione atletica, ma anche sulla tenuta mentale della squadra, consapevoli che una stagione lunga e impegnativa richiederà grande lucidità e coesione. Allo stesso tempo, lo staff tecnico ha dedicato ampio spazio all’affinamento dei tatticismi di gioco, correggendo dettagli e introducendo nuove soluzioni offensive e difensive per rendere la squadra più completa e imprevedibile.

Le risposte del gruppo sono state incoraggianti: la squadra è in ottima salute, il clima nello spogliatoio è positivo e l’entusiasmo si percepisce in tutto l’ambiente. La Scandone si sta preparando con determinazione in vista del prossimo appuntamento, il derby contro la Pallacanestro Angri, in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:30 al PalaDelMauro.

Una sfida attesa che rappresenta un test importante per misurare la crescita del gruppo e per tornare a regalare emozioni al pubblico avellinese.

Quarisa e compagni, dopo il weekend libero concesso da Coach Carone, si ritroveranno, infatti, lunedì in palestra per riprendere gli allenamenti in vista del match contro i salernitani.

La società invita i tifosi a partecipare numerosi e a sostenere i propri beniamini in un appuntamento che si preannuncia ricco di passione, energia e spettacolo.

