L’Irpinia che verrà: Atripalda ospita la presentazione del libro “Disegno Irpinia 2030” di Nicola Trunfio

Prosegue il percorso di riflessione e confronto sul futuro delle aree interne: venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Nicola in via Roma ad Atripalda, si terrà la presentazione del libro “Disegno Irpinia 2030. Pensieri e idee per lo sviluppo delle aree interne” di Nicola Trunfio, Responsabile del Dipartimento Regionale Istruzione di Forza Italia e Sindaco del Comune di Villamaina.

L’incontro, promosso dal Comune di Atripalda, sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo.

A dialogare con l’autore sarà il dott. Giuseppe Mastrominico, docente dell’Università “Federico II” di Napoli, in un confronto che metterà al centro le sfide e le opportunità dello sviluppo territoriale, le politiche per la formazione e la valorizzazione dei borghi irpini.

Il volume di Trunfio propone una visione strategica per l’Irpinia del futuro, costruita su idee e buone pratiche capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e coesione sociale.

Un’occasione di approfondimento e partecipazione, aperta a cittadini, amministratori e operatori del territorio, per condividere una prospettiva di crescita possibile e concreta per le nostre comunità.