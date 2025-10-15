Mastroberardino rinnova la sua partnership con Gruppo Lombardi Avellino Basket Ufficio Stampa

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Mastroberardino, che anche per la stagione sportiva 2025/2026 sarà al fianco dei biancoverdi.

Simbolo indiscusso dell’eccellenza enologica dell’Irpinia, l’azienda Mastroberdardino è oggi un punto di riferimento nel panorama internazionale, celebrata come custode della tradizione vitivinicola della Campania e dell’Irpinia.

Con oltre dieci generazioni di storia, l’azienda ha saputo coniugare innovazione e tradizione, portando i vitigni autoctoni della regione, dal Taurasi al Fiano di Avellino, fino al Greco di Tufo, sulle principali scene mondiali e ricevendo riconoscimenti prestigiosi dalle più autorevoli guide e riviste del settore.

Negli ultimi anni la famiglia Mastroberardino ha, inoltre, arricchito la propria visione con progetti capaci di valorizzare il territorio in chiave contemporanea, come l’apertura del Mirabella Golf Club, una realtà che unisce turismo sportivo, cultura del tempo libero e qualità della vita, contribuendo a ridefinire nuovi modi di vivere l’Irpinia.

A sottolinearlo è il Prof. Piero Mastroberardino, che dichiara: “La collaborazione tra la nostra famiglia e il territorio irpino si rinnova anche attraverso lo sport, che, al pari dell’impresa, richiede ‘vision’, dedizione, spirito di squadra e determinazione nel superare le sfide. Questi valori sono alla base della nostra tradizione e con questo spirito abbiamo scelto di rinnovare il nostro supporto all’Avellino Basket. Lo sport non è solo crescita individuale, ma un potente strumento di coesione sociale e sviluppo per la comunità”.

Negli anni questo impegno si è tradotto in progetti concreti, come il Mirabella Golf Club, pensato per offrire al territorio uno spazio in cui sport, benessere e cultura si incontrano. Sostenere l’Avellino Basket significa, per noi, rafforzare quel legame profondo con la nostra terra, con l’auspicio che l’esempio positivo dello sport possa ispirare le nuove generazioni. Con entusiasmo, auguriamo alla squadra una stagione ricca di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo”.

In un territorio dove lo sport è espressione di identità collettiva, questa partnership evidenzia l’intenzione di coniugare tradizione locale, spirito imprenditoriale e una visione rivolta al futuro. Un impegno che caratterizza sia Avellino Basket, sempre più un modello di società sportiva moderna, che Mastroberardino, due realtà che, pur nel loro ambito, si impegnano a promuovere e valorizzare l’Irpinia con passione e credibilità.