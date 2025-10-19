  
marted� 21 ottobre 2025
Flash news:   Il PD di Atripalda e Manocalzati incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale Parte la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia Comunicato preventivo – Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 Atripalda dedica la sala di lettura della Biblioteca comunale a Sabino Tomasetti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket dilaga: battuta Torino 83-54 Il sindaco Spagnuolo replica a Renzulli: “Non è il Puc a dover essere cestinato, ma questo modo di fare opposizione” Settimana della Protezione Civile ad Atripalda SOS Impresa Avellino: “Spari nella notte ad Atripalda e Avellino, serve una risposta forte dello Stato” Sconfitta pesante a Castellammare: l’Avellino cade 2-0 contro la Juve Stabia

Sconfitta pesante a Castellammare: l’Avellino cade 2-0 contro la Juve Stabia

Pubblicato in data: 19/10/2025 alle ore:10:59 • Categoria: Avellino Calcio

Full time al “Menti”: l’Avellino esce battuto 2-0 dalla Juve Stabia. Decisive le reti di Mosti e Bellich che consegnano ai padroni di casa tre punti importanti. Giornata storta per i biancoverdi di mister Biancolino, mai realmente in partita e costretti a inseguire fin dai primi minuti. Serve voltare subito pagina per riprendere la corsa.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *