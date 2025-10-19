Sconfitta pesante a Castellammare: l’Avellino cade 2-0 contro la Juve Stabia

Pubblicato in data: 19/10/2025 alle ore:10:59 • Categoria: Avellino Calcio •

Full time al “Menti”: l’Avellino esce battuto 2-0 dalla Juve Stabia. Decisive le reti di Mosti e Bellich che consegnano ai padroni di casa tre punti importanti. Giornata storta per i biancoverdi di mister Biancolino, mai realmente in partita e costretti a inseguire fin dai primi minuti. Serve voltare subito pagina per riprendere la corsa.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.