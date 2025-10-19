  
marted� 21 ottobre 2025
Flash news:   Il PD di Atripalda e Manocalzati incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale Parte la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia Comunicato preventivo – Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 Atripalda dedica la sala di lettura della Biblioteca comunale a Sabino Tomasetti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket dilaga: battuta Torino 83-54 Il sindaco Spagnuolo replica a Renzulli: “Non è il Puc a dover essere cestinato, ma questo modo di fare opposizione” Settimana della Protezione Civile ad Atripalda SOS Impresa Avellino: “Spari nella notte ad Atripalda e Avellino, serve una risposta forte dello Stato” Sconfitta pesante a Castellammare: l’Avellino cade 2-0 contro la Juve Stabia

Settimana della Protezione Civile ad Atripalda

Pubblicato in data: 19/10/2025 alle ore:11:12 • Categoria: Comune

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è in piazza in questi giorni con una serie di attività dedicate alla cittadinanza.

Tra le iniziative, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” stanno partecipando a momenti di insegnamento e dimostrazione delle principali manovre di primo soccorso.

Negli ultimi mesi il gruppo comunale ha potuto rafforzare la propria dotazione e le proprie competenze grazie a:

un finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile – quota locale C1 (circa 16.000 €), destinato all’acquisto di una pompa idrovora, sei radiotrasmittenti e una tenda professionale tre archi a due camere;
un finanziamento intercomunale dell’importo complessivo destinato ad Atripalda di 32.000 €, finalizzato all’acquisto di un pickup e di un generatore di corrente;
la partecipazione dei volontari ad un corso di formazione Safety and Security;
attività interne di formazione di primo soccorso, curate dai dott. Bernardi ed Alviggi.

La consigliera delegata alla Protezione Civile Maria Fasano ha dichiarato: «La Protezione Civile rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza e la crescita della nostra comunità. Grazie all’impegno dei volontari e ai recenti investimenti, il gruppo comunale è oggi più preparato e attrezzato. Questa settimana è un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini, a partire dai più giovani, alla cultura della prevenzione e del soccorso».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *