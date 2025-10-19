Settimana della Protezione Civile ad Atripalda

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è in piazza in questi giorni con una serie di attività dedicate alla cittadinanza.

Tra le iniziative, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” stanno partecipando a momenti di insegnamento e dimostrazione delle principali manovre di primo soccorso.

Negli ultimi mesi il gruppo comunale ha potuto rafforzare la propria dotazione e le proprie competenze grazie a:

un finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile – quota locale C1 (circa 16.000 €), destinato all’acquisto di una pompa idrovora, sei radiotrasmittenti e una tenda professionale tre archi a due camere;

un finanziamento intercomunale dell’importo complessivo destinato ad Atripalda di 32.000 €, finalizzato all’acquisto di un pickup e di un generatore di corrente;

la partecipazione dei volontari ad un corso di formazione Safety and Security;

attività interne di formazione di primo soccorso, curate dai dott. Bernardi ed Alviggi.

La consigliera delegata alla Protezione Civile Maria Fasano ha dichiarato: «La Protezione Civile rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza e la crescita della nostra comunità. Grazie all’impegno dei volontari e ai recenti investimenti, il gruppo comunale è oggi più preparato e attrezzato. Questa settimana è un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini, a partire dai più giovani, alla cultura della prevenzione e del soccorso».