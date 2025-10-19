SOS Impresa Avellino: “Spari nella notte ad Atripalda e Avellino, serve una risposta forte dello Stato”

SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità esprime forte preoccupazione per i gravi episodi avvenuti nelle ultime ore tra Atripalda e Avellino, dove due attività commerciali sono state oggetto di atti intimidatori a colpi di arma da fuoco.

Nel cuore della notte, ignoti hanno esploso diversi proiettili contro una concessionaria situata ad Atripalda e, poche ore più tardi, contro un’agenzia di noleggio auto in via Tedesco, nella zona di Borgo Ferrovia ad Avellino. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il messaggio criminale lanciato è chiaro e inquietante.

Questi atti violenti non possono e non devono essere sottovalutati. Colpire delle attività economiche è un modo per seminare paura, minare il tessuto sociale e ostacolare la libertà d’impresa. Dietro a episodi del genere si nascondono spesso tentativi di estorsione, racket o segnali tra gruppi criminali.

SOS Impresa Avellino ribadisce la necessità di un presidio costante del territorio da parte delle forze dell’ordine, e invita ogni cittadino e imprenditore a denunciare ogni forma di intimidazione. L’omertà è il primo alleato della criminalità.

L’associazione si mette a disposizione delle vittime di questi atti e rinnova l’impegno a sostenere chi, con coraggio, decide di rompere il silenzio e scegliere la legalità.

Solo un’azione congiunta tra istituzioni, società civile e mondo produttivo può contrastare con efficacia fenomeni come usura, estorsione e racket.

Per segnalazioni o richieste di supporto, è possibile contattare la nostra sede o scrivere all’indirizzo email sosimpresa.av@mail.com

SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità Contro racket, usura e criminalità. Dalla parte delle vittime.