  
marted� 21 ottobre 2025
Flash news:   Il PD di Atripalda e Manocalzati incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca Parte “Pietre di Memoria”: nuovo progetto per la nostra Biblioteca Comunale Parte la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia Comunicato preventivo – Elezioni Regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 Atripalda dedica la sala di lettura della Biblioteca comunale a Sabino Tomasetti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket dilaga: battuta Torino 83-54 Il sindaco Spagnuolo replica a Renzulli: “Non è il Puc a dover essere cestinato, ma questo modo di fare opposizione” Settimana della Protezione Civile ad Atripalda SOS Impresa Avellino: “Spari nella notte ad Atripalda e Avellino, serve una risposta forte dello Stato” Sconfitta pesante a Castellammare: l’Avellino cade 2-0 contro la Juve Stabia

SOS Impresa Avellino: “Spari nella notte ad Atripalda e Avellino, serve una risposta forte dello Stato”

Pubblicato in data: 19/10/2025 alle ore:11:04 • Categoria: Cronaca

SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità esprime forte preoccupazione per i gravi episodi avvenuti nelle ultime ore tra Atripalda e Avellino, dove due attività commerciali sono state oggetto di atti intimidatori a colpi di arma da fuoco.
Nel cuore della notte, ignoti hanno esploso diversi proiettili contro una concessionaria situata ad Atripalda e, poche ore più tardi, contro un’agenzia di noleggio auto in via Tedesco, nella zona di Borgo Ferrovia ad Avellino. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il messaggio criminale lanciato è chiaro e inquietante.
Questi atti violenti non possono e non devono essere sottovalutati. Colpire delle attività economiche è un modo per seminare paura, minare il tessuto sociale e ostacolare la libertà d’impresa. Dietro a episodi del genere si nascondono spesso tentativi di estorsione, racket o segnali tra gruppi criminali.
SOS Impresa Avellino ribadisce la necessità di un presidio costante del territorio da parte delle forze dell’ordine, e invita ogni cittadino e imprenditore a denunciare ogni forma di intimidazione. L’omertà è il primo alleato della criminalità.
L’associazione si mette a disposizione delle vittime di questi atti e rinnova l’impegno a sostenere chi, con coraggio, decide di rompere il silenzio e scegliere la legalità.
Solo un’azione congiunta tra istituzioni, società civile e mondo produttivo può contrastare con efficacia fenomeni come usura, estorsione e racket.
Per segnalazioni o richieste di supporto, è possibile contattare la nostra sede o scrivere all’indirizzo email sosimpresa.av@mail.com
SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità Contro racket, usura e criminalità. Dalla parte delle vittime.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *