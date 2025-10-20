Il Gruppo Lombardi Avellino Basket dilaga: battuta Torino 83-54

Nel match della sesta giornata di campionato, il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha battuto la Reale Mutua Torino con il punteggio di 83-54. Partita nella quale gli irpini hanno riscattato la prestazione di sette giorni fa sfatando il tabù PalaDelMauro e conquistando il primo successo casalingo della stagione. Gara mai in discussione e dominata dagli irpini dall’inizio alla fine. Sugli scudi la prestazione di Lewis, autore di 18 punti ma uno dei tanti più importanti, oltre i 54 punti subiti sono i 43 rimbalzi conquistati e cinque uomini in doppia cifra.

LA CRONACA

PRIMO QUARTO

Avellino parte subito bene con un Jaren Lewis in grande spolvero autore dei prime sette dei nove punti messi a segno dalla squadra di coach Buscaglia. Gli irpini allungano con Federico Mussini portandosi sul 15-6 facendo saltare la zona di coach Paolo Moretti. Con la tripla di Grande i biancoverdi si portano sul 23-10. Torino tenta senza fortuna a costruire dei tiri aperti, ma in campo c’è solo Avellino che con Chandler piazza il +17 (27-10). Il primo periodo termina sul 27-12.

SECONDO QUARTO

Nei secondi dieci minuti la risposta di Torino non arriva, anzi, è il Gruppo Lombardi a macinare gioco. Gli irpini controllano i tabelloni, i lunghi danno l’apporto desiderato ed Avellino può sfoggiare il gioco in campo aperto. Arriva così il 40-16, per allungare sul 47-20, che sarà il massimo vantaggio del primo tempo

TERZO QUARTO

La terza frazione di gioco si apre con il parziale della formazione piemontese,che piazza un break di 4-10 in favore dei piemontesi, che provano a rientrare in gara portandosi sul 51-32. L’inerzia degli ospiti dura poco, perchè ci pensa Grande con cinque punti di fila a restituire vigoria ad Avellino tornando sul 56-34. Il periodo terminerà con Aellino avanti 62-39.

QUARTO QUARTO

Nell’ultimo periodo di gioco la formazione irpina è in possesso del gioco ed incrementa il suo vantaggio toccando il 78-45. La partita terminerà con il punteggio di 83-54 e coach Buscaglia a dare spazio anche al giovane Donati.

“Siamo contenti di aver vinto, ci tenevamo moltissimo di conquistare questi primi due punti in casa, per dimostrare a noi stessi che abbiamo un percorso da fare. I ragazzi sono stati eccezionali ed abbiamo fatto davvero un buon lavoro nella condivisione del pallone ed a rimbalzo. Siamo contenti e ripartiamo da qui ringraziando anche la dirigenza e la proprietà, che ci è sempre stata vicina” ha commentato coach Buscaglia.

Gruppo Lombardi Avellino Basket – Reale Mutua Torino 83-54 (27-12, 20-10, 15-17, 21-15)

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Jaren Lewis 18 (5/6, 1/1), J.j. Chandler 15 (5/10, 1/6), Alessandro Grande 14 (4/7, 2/4), Federico Mussini 12 (2/5, 2/3), Alexander Cicchetti 10 (4/6, 0/0), Giacomo Dell’ agnello 6 (3/3, 0/1), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/1), Cosimo Costi 2 (1/1, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/1, 0/0), Mikk Jurkatamm 0 (0/0, 0/0), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Jaren Lewis 10) – Assist: 27 (Alessandro Grande 6)

Reale Mutua Torino: Macio Teague 14 (2/5, 2/5), Robert Allen 12 (5/12, 0/5), Federico Massone 11 (4/6, 1/5), Dario Zucca 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Tortu’ 3 (0/2, 1/2), Matteo Schina 2 (1/1, 0/4), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Giovanni Severini 1 (0/1, 0/2), Marco Cusin 0 (0/3, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 15 – Rimbalzi: 24 7 + 17 (Robert Allen 7) – Assist: 10 (Federico Massone 4)